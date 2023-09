La nuova Opel Corsa Electric debutta in Portogallo

Opel celebrerà il debutto della Nuova Opel Corsa Elettrica in Portogallo all’edizione di quest’anno del festival Leiria Sobre Rodas. La versione 100% elettrica della Nuova Corsa avrà al suo fianco una versione molto speciale, la Corsa Electric Rally, protagonista dell’ADAC Opel Electric Rally Cup, la prima coppa rally monomarca con auto elettriche al mondo.

La nuova Opel Corsa elettrica sarà esposta nello spazio Sports & You, distributore ufficiale dei prodotti e servizi Stellantis Motorsport Racing Shop per Portogallo e Spagna, dove si svolgeranno le competizioni Opel con regali del marchio in palio, oltre a lotterie in palio esperienze di co-drive con il pilota di rally Bernardo Sousa.

Opel sarà rappresentata anche dalla concessionaria del Gruppo Novauto LPM Leiria, sponsor ufficiale dell’evento. LPM è il nuovo rappresentante commerciale e riparatore autorizzato Opel a Leiria, Santarém e Caldas da Rainha. La Nuova Corsa, così come altri modelli dell’offerta Opel, saranno esposti presso lo stand LPM Leiria per il suo debutto nazionale. Gli interessati possono anche registrarsi per dei test drive.

Recentemente lanciata sul mercato con la sua nuova immagine, che include il frontale del marchio Opel Vizor e l’abitacolo completamente digitale, la Nuova Corsa è ora, ufficialmente, il modello più bello del suo segmento di mercato. Questo è il risultato del voto di circa 14.500 lettori della pubblicazione automobilistica tedesca “auto motor und sport”, che hanno eletto la nuova Opel Corsa come “Miglior nuovo design del 2023”. Uno schiacciante 53,7 per cento dei voti nella categoria “Piccola automobile” è andato al bestseller del marchio con la Blitz.

La nuova Corsa Electric è ora disponibile con due livelli di prestazioni: con 100 kW/136 CV e un’autonomia fino a 354 chilometri e ora con 115 kW/156 CV e fino a 402 chilometri di piacere di guida senza emissioni locali. In Portogallo, la nuova Corsa Electric in Portogallo è disponibile a un prezzo di ingresso di 34.670 euro (RPP IVA inclusa), inferiore a quello praticato in precedenza.