Opel Astra Sports Tourer electric anticipa il futuro del segmento delle station wagon

Opel sta fissando gli standard sulla strada per diventare un marchio completamente elettrico e mostrando come sarà il futuro del segmento delle station wagon: emozionale, efficiente e, soprattutto, elettrico, senza compromettere le virtù tipiche delle station wagon. L’Astra Sports Tourer è ora completamente elettrica per la prima volta nella sua lunga storia di successo. Ciò la rende una delle prime station wagon elettriche a batteria sul mercato dopo la sua sensazionale anteprima mondiale alla IAA Mobility di Monaco. La nuova Opel Astra Sports Tourer Electric offre puro divertimento di guida senza emissioni locali, anche per i viaggi più lunghi. Senza fermarti a caricare, puoi percorrere fino a 413 chilometri a bordo della station wagon di classe compatta secondo WLTP – e farlo in modo piacevolmente silenzioso e leggero.

Perché la nuova Astra Sports Tourer Electric ha un grande vantaggio in termini di potenza su strada: pesa solo circa 1.760 chilogrammi. Ciò la rende, proprio come il modello Astra Electric a cinque porte, un vero peso leggero nella sua categoria. La nuova Opel Astra Sports Tourer Electric sottolinea l’elettrizzante piacere di guida con un design altrettanto stimolante, chiaro e audace, che include il caratteristico logo Opel Vizor e opzioni di equipaggiamento di punta. Molti aiutanti elettronici sono già a bordo di serie. Inoltre, per la versione Astra Sports Tourer elettrica a batteria, è disponibile come optional il sistema Intelli-Drive 2.0 con assistente semiautomatico al cambio di corsia e regolazione intelligente della velocità. Il sedile attivo sportivo ergonomico certificato AGR opzionale (di serie con l’equipaggiamento GS) aumenta il comfort per il conducente; La cabina di pilotaggio Pure Panel completamente digitale con due display da 10 pollici e un sistema di infotainment multimediale garantisce il miglior collegamento in rete e intrattenimento.

Inoltre, l’Astra Sports Tourer è disponibile con numerose altre alternative di propulsione: oltre ai motori a combustione altamente efficienti, la station wagon di classe compatta è disponibile anche come ibrido plug-in elettrificato, inclusa l’Astra Sports Tourer top di gamma: la GSE.

Il motore elettrico della nuova Astra Sports Tourer Electric eroga 115 kW/156 CV e una potente coppia massima di 270 Newton metri. Poiché questo è tipico dei veicoli elettrici quando si preme per la prima volta il pedale, sono garantiti avviamenti rapidi al semaforo. Anche il peso a vuoto ridotto dell’Astra Sports Tourer Electric contribuisce a progredire senza ritardi. Pesa appena circa 1.760 chilogrammi. La nuova Astra Sports Tourer Electric può raggiungere una velocità massima di 170 km/h. A seconda delle loro preferenze, i piloti di Astra Sports Tourer Electric possono scegliere tra le tre modalità di guida Eco, Normal e Sport. L’Astra Sports Tourer Electric offre puro piacere di guida con responsabilità.

L’energia viene immagazzinata in una batteria agli ioni di litio da 54 kWh: garantisce un imballaggio efficiente con dimensioni compatte, peso ridotto e un’autonomia esemplare, nonché un breve tempo di ricarica. Secondo la normativa WLTP, la nuova Astra Sports Tourer Electric può percorrere fino a 413 chilometri a zero emissioni locali. La station wagon elettrica consuma solo 15,0 kWh di elettricità ogni 100 chilometri (secondo WLTP). Il sistema di frenata rigenerativa garantisce che Astra Sports Tourer Electric possa recuperare energia durante la guida. E anche se la combinazione batteria-elettrica da lavoro e da viaggio deve essere ricaricata, è necessaria solo una breve sosta. Presso una stazione di ricarica rapida a corrente continua da 100 kW il veicolo elettrico può essere caricato fino all’80% della capacità della batteria in circa 30 minuti. L’Astra Sports Tourer completamente elettrica è dotata di serie di un caricabatterie di bordo trifase da 11 kW per la ricarica rapida AC sulla wall box di casa.

Con le dimensioni esterne compatte di 4,64 x 1,86 x 1,48 metri (lunghezza x larghezza x altezza) e un’altezza della soglia di carico di circa 60 centimetri, la nuova Astra Sports Tourer Electric dimostra di essere unz tuttofare che unisce stile sportivo ed emissioni locali, guida libera e packaging efficiente tipico di Opel. Le batterie sono praticamente alloggiate nel sottoscocca e non si perde spazio all’interno. Anche con i sedili posteriori alzati, il bagagliaio dell’Astra Sports Tourer Electric offre 516 litri di volume di carico; con i sedili abbattuti, la capacità aumenta fino a 1.553 litri. Non solo può esserci molto spazio per numerose valigie e utensili da lavoro, ma anche per oggetti più voluminosi come le scatole per il trasporto. Un altro vantaggio: la posizione bassa della batteria abbassa il baricentro del veicolo e aiuta l’Astra Sports Tourer Electric a rimanere saldamente sulla strada e in curva.

Grazie alla carrozzeria particolarmente resistente alla torsione e alle ampie misure di isolamento acustico, i passeggeri di Opel Astra Sports Tourer Electric godono di un livello di comfort particolarmente elevato. Ad esempio, le finestre laminate standard mantengono efficacemente il rumore ambientale e il rumore della guida lontano dall’interno. A chi guida l’Astra Sports Tourer Electric viene offerto il massimo livello di comfort di seduta à la Opel grazie al sedile attivo sportivo ergonomico, già di serie nell’equipaggiamento GS ed è disponibile opzionalmente in Alcantara. Il sedile, certificato dall’Aktion Gesunder Brücken eV (AGR), colpisce per l’eccellente stabilità laterale e le molteplici opzioni di regolazione manuale ed elettrica.