Abarth 600e e Jeep Avenger: le due auto avranno versione con trazione integrale e 240 cavalli

Stellantis sta rinnovando la sua gamma di auto europea, salutando la popolare Jeep Renegade e la Fiat 500X dallo stile urbano, e si sta affrettando a colmare il vuoto con un’espansione nella sua nuova gamma di SUV di segmento B. Fonti vicine al’azienda hanno rivelato che a guidare questa spinta saranno il tanto atteso Jeep Avenger 4×4 e l’Abarth 600e dalle prestazioni elevate, entrambi pronti per il lancio nel 2025. I due modelli offriranno esperienze di guida diverse ma allo stesso tempo assai intriganti.

Nel 2025 il debutto delle nuove Abarth 600e e Jeep Avenger 4×4

Jeep Avenger, un veicolo che ha già conquistato l’Europa, continua a suscitare interesse con la sua combinazione di fascino, robustezza e design funzionale. Sebbene i modelli iniziali non avessero la capacità di trazione integrale (AWD), fonti vicine a Jeep indicano in proposito una prossima novità. In particolare, ricordiamo che al Motor Show di Parigi del 2022 la casa americana ha mostrato la Jeep Avenger 4×4 Concept.

Munita di elementi come ganci di traino, parafanghi più ampi e pneumatici più grandi, questo concetto prevedeva un Avenger pronto per superare con agilità terreni difficili. Gli angoli di avvicinamento e partenza ottimizzati, uniti a una lodevole altezza da terra, evidenziavano la sua idoneità per le escursioni fuoristrada. La probabilità di una versione AWD sembra ora più credibile, con voci che annunciano un nuovo motore elettrificato che produrrà l’impressionante potenza di 240 cavalli, pronto a potenziare le sue capacità.

All’opposto dello spettro, la Fiat 600e, che usa la stessa piattaforma dell’Avenger, propone una direzione diversa. Pensata per approfittare del successo della city car 500e, la 600e punta a una fusione di stile italiano e funzionalità. I rapporti annunciano una possibile variante Abarth, la 600e, che impiegherà lo stesso potente propulsore dell’Avenger 4×4. Questa versione focalizzata sulle prestazioni, l’Abarth 600e, è ideata come una meraviglia orientata alle prestazioni, accuratamente realizzata per offrire un’esperienza di guida unica senza intaccare il dominio off road dell’Avenger.

Al momento, i due veicoli hanno un propulsore totalmente elettrico che include un motore elettrico da 400 volt posizionato davanti prodotto da Emotors. Con 154 cavalli (115 kW), questi modelli hanno un pacco batteria da 54 kWh, che garantisce una autonomia WLTP fino a 400 km o 550 km in città. Il debutto della Avenger 4×4 e della Abarth 600e con motore da 240 cavalli e trazione integrale dovrebbe avvenire nel corso del 2025.