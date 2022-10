Jeep ha utilizzato il Salone di Parigi per mostrare la sua capacità di realizzare una versione del nuovo SUV compatto Avenger a quattro ruote motrici, con il cosiddetto Jeep Avenger 4×4 Concept.

Il nuovo modello si basa su un’evoluzione della piattaforma e-CMP che è anche alla base dei SUV a trazione anteriore come Opel Mokka-e e Peugeot e-2008. Ma gli ingegneri Jeep hanno lavorato alle revisioni dell’architettura per consentire la trazione integrale e la show car svelata al Salone di Parigi è progettata per dimostrare come potrebbe apparire una versione fuoristrada più estrema di Jeep Avenger.

Jeep Avenger 4xe Concept è stato svelato a Parigi

Il Jeep Avenger 4×4 concept ha una carreggiata più ampia e passaruota allungati per aiutare a ospitare pneumatici fuoristrada pesanti, e gli angoli di avvicinamento, breakover e partenza sono stati migliorati rispetto a quelli dell’Avenger regolare, rispettivamente a 21 gradi, 20 gradi e 34 gradi.

Altre modifiche includono un sistema di carico leggero che utilizza cinghie per fissare i carichi sopra il tetto, che ha protezione antigraffio, rivestimento extra e più proiettori nel paraurti anteriore e un adesivo sul cofano progettato per ridurre al minimo il riflesso e l’abbagliamento attraverso il parabrezza.

Jeep ha confermato che l’Avenger “sarà aggiunto alla gamma di modelli 4xe in arrivo” ma oltre a dire che il propulsore è stato “potenziato”, ha rifiutato di fornire dettagli sul fatto che sia coinvolto un motore a combustione. A quanto pare l’auto da esposizione è interamente elettrica, ma non sono stati forniti dettagli su potenza, dimensioni della batteria, prestazioni o autonomia.

A proposito di Jeep Avenger 4xe concept Meunier ha dichiarato: “Qui a Parigi abbiamo mostrato un portfolio completo di nuovi, performanti modelli Jeep full-electric a trazione integrale, con un chiaro obiettivo per Jeep: procedere nel percorso che ci condurrà alla “Zero Emission Fredom” e a diventare il marchio di SUV elettrificati numero uno al mondo”.

