Nuova Lancia Ypsilon: il prototipo finisce in un fiume, prima immagine senza veli

Nuova Lancia Ypsilon è la prossima novità che attende la gamma di Lancia. Il suo debutto è previsto nel mese di febbraio del 2024 a Milano. Prima di quella data è possibile che la stessa casa italiana mostri le prime immagini ufficiali della nuova generazione del suo celebre modello. Nel frattempo sul web è apparsa la prima immagine senza veli del modello. la storia di questa foto è al quanto bizzarra. Infatti secondo quanto riporta la stampa francese si tratterebbe di un prototipo del nuovo modello che per un qualche motivo ancora poco chiaro, forse a causa di un furto, sarebbe finita dentro ad un fiume.

Il prototipo senza veli della nuova Lancia Ypsilon fotografato mentre viene recuperato da un canale

Queste immagini della nuova Lancia Ypsilon che arrivano proprio dalla Francia mostrano l’auto in fase di recupero da parte dei vigili del fuoco. L’auto sarebbe finita in un canale nei pressi dello stabilimento Stellantis di Doubs. Secondo quanto riporta il quotidiano locale L’Est républicain, questo veicolo sarebbe stato rubato e abbandonato in questo canale. La cosa che sorprende è che si tratta della prima foto senza veli della futura generazione del modello che fino a questo momento era stata tenuta in gran segreto dal gruppo Stellantis.

A far pensare che si tratti proprio della nuova Lancia Ypsilon è la somiglianza con la concept car Lancia Pu+RA HPE e la presenza del logo Lancia nella carrozzeria. In particolare dalla concept questa autro sembra derivare i gruppi ottici anteriori “a Y”, mentre per quanto riguarda il posteriore, si notano i suoi caratteristici fari circolari. Si notano inoltre le fiancate lisce, con maniglia posteriore nella cornice del finestrino. Anche le dimensioni corrispondono a quelle della futura generazione della vettura che come sappiamo aumenterà leggermente di dimensioni arrivando a circa 4 metri di lunghezza. Ricordiamo che la nuova Ypsilon arriverà sul mercato in versione ibrida ed elettrica al 100 per cento. La vettura sarà realizzata su piattaforma CMP e la sua produzione avverrà presso lo stabilimento Stellantis di Figueruelas in Spagna vicino alla città di Saragozza.