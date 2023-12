Nuova Lancia Ypsilon: in Francia la immaginano così

I francesi, che quando si tratta di Stellantis la sanno lunga, hanno fatto una nuova ipotesi nelle scorse ore a proposito di quello che sarà il design della nuova Lancia Ypsilon. Si tratta del sito Auto-moto che ha pubblicato un nuovo render in cui si ipotizza l’aspetto della futura generazione della famosa auto di Lancia. Anche in questo caso come in ipotesi precedenti l’auto sembra un mix tra le attuali Opel Corsa e Peugeot 208 e la concept car Lancia Pu+RA HPE che come sappiamo è considerata una sorta di manifesto di quello che sarà il design delle future auto di Lancia.

Dalla Francia nuova ipotesi sul design della nuova Lancia Ypsilon

A questo punto pare proprio che il design della nuova Lancia Ypsilon lasci ormai pochi dubbi. Ovviamente la versione reale avrà le sue specificità ma grosso modo la linea dovrebbe essere questa date anche le foto spia emerse nei giorni scorsi che hanno tolto molti dubbi su quello che sarà l’aspetto di questo atteso modello destinato ad avere un ruolo importante se non addirittura fondamentale nella futura gamma di Lancia che poi nei prossimi anni lancerà altri due modelli: la futura ammiraglia Gamma e la nuova Lancia Delta.

Nuova Lancia Ypsilon debutterà a febbraio a Milano sarà prodotta in Spagna vicino a Saragozza e la sua piattaforma sarà la CMP. In gamma ci sarà una versione elettrica al 100 per cento e poi nel 2025 arriverà anche una nuova top di gamma che sarà sempre elettrica e si chiamerà HF. Di questa auto si dice che avrà 240 cavalli di potenza e offrirà prestazioni notevoli. Questa auto segnerà il ritorno di Lancia in Europa in paesi quali Spagna, Francia e Germania dove ancora oggi il marchio italiano è molto conosciuto e amato e da dove si spera che possa partire la sua riscossa nel segmento premium del mercato auto.