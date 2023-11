Nuova Lancia Ypsilon: ecco come potrebbe apparire il suo frontale

La nuova Lancia Ypsilon è una delle novità più attese del 2024, anno in cui il marchio farà partire ufficialmente il suo rinascimento. La nuova generazione della piccola berlina sarà prodotta in Spagna e sarà basata sulla piattaforma elettrica CMP del gruppo Stellantis, la stessa che equipaggia le Peugeot 208 e 2008, le Opel Corsa e Mokka e le DS 3 Crossback e 4.

Ecco il frontale della nuova Lancia Ypsilon: potrebbe essere proprio così

La nuova Lancia Ypsilon sarà proposta sia in versione elettrica che ibrida, con una gamma di motori che potrebbe includere il 1.2 PureTech a benzina da 75 o 100 CV, il 1.5 BlueHDi diesel da 100 o 130 CV e il motore elettrico da 156 CV e 260 Nm di coppia. La batteria dovrebbe avere una capacità di 54 kWh e garantire un’autonomia di circa 400 km.

Per quanto riguarda il design, la nuova Lancia Ypsilon subirà una vera e propria rivoluzione rispetto al modello attuale. Aumenteranno le dimensioni con l’auto che dovrebbe raggiungere i 4 metri di lunghezza e cambierà il design che sarà fatto per piacere ad una platea più ampia di persone. Del resto il debutto di questa auto segnerà anche il ritorno di Lancia in Europa dopo molti anni, ritorno che si concretizzerà intorno alla metà del prossimo anno.

A proposito della nuova Lancia Ypsilon, oggi vi mostriamo un render pubblicato sul forum Autopareri e realizzato dal creatore digitale Cristiano Cambi che mostra quale potrebbe essere il design definitivo della parte anteriore della vettura. Questo mostra un’auto con un aspetto dinamico e aggressivo, che riprende gli elementi di design visti nella recente concept car Lancia Pu+Ra HPE che non a caso è considerata una sorta di manifesto del design delle future auto della casa automobilistica piemontese.

Lancia

La nuova Lancia Ypsilon sarà presentata nel corso del 2024, probabilmente nel primo trimestre del 2024 ma non al Salone dell’auto di Ginevra come si pensava in precedenza. Infatti nei giorni scorsi il gruppo Stellantis ha fatto sapere che non sarà presente con i suoi marchi a quell’evento. Dunque sembra probabile il lancio nel corso di un evento appositamente organizzato con le prime immagini ufficiali che potrebbero trapelare già entro la fine del 2023. Si tratta di un modello cruciale per il rilancio del marchio Lancia, che punta a diventare un riferimento nel segmento premium, con una gamma di modelli elettrificati e dal forte carattere italiano.