Maserati: ecco tutte le novità in arrivo nel 2024

La nuova tappa della storia Maserati è cominciata nel 2020 con la presentazione della MC20 e dei piani ambiziosi per l’elettrificazione della gamma: rispetto a quel piano, però, la Casa del Tridente ha preso un po’ di ritardo, o meglio, posticipato gli appuntamenti soprattutto con i veicoli elettrici che iniziano solo ora ad essere vicini.

Ecco quali novità caratterizzeranno il 2024 di Maserati

Per quanto riguarda il 2024, sarà un anno importante per Maserati. La casa automobilistica del Tridente infatti svelerà due auto molto attese: la nuova GranCabrio e la Grecale Folgore. Grecale è nata per far crescere la casa modenese di Stellantis nel mercato, entrando in uno dei segmenti più redditizi nel mercato dei SUV premium e la sua versione elettrica Folgore dovrebbe applicare lo stesso principio nella transizione verso l’elettrico.

La presentazione è stata, insieme al resto della gamma, nel 2022, e nell’aprile del 2023 è seguita una mostra al Salone di Shanghai, dove il pubblico ha potuto osservare dal vivo e scoprire le caratteristiche tecniche, ma l’uscita in commercio è ancora in attesa e ora è prevista per il primo trimestre del 2024. Grecale Folgore è una vettura elettrica di 4,85 metri di lunghezza, con un interasse di 2,90 metri e un vano bagagli da 535 litri. La sua batteria ha una tensione di 400 V e una capacità di 105 kWh, e alimenta due motori elettrici che erogano in totale 544 CV (400 kW) e raggiungono una coppia massima di 800 Nm.

L’altra grande novità per il 2024 di Maserati sarà il debutto della GranCabrio. Anche questo dovrebbe avvenire nel corso del primo trimestre del 2024 forse addirittura già a gennaio. L’auto avrà molto in comune con la GranTurismo Folgore. Il sistema propulsivo sarà formato da tre motori elettrici che garantiranno trazione integrale e 760 cavalli di potenza.

La velocità massima arriverà a 320 km orari mentre l’accelerazione da 0 a 100 dovrebbe essere offerta a circa 2,7 secondi. Ricordiamo infine che il 2024 sarà anche un anno di attesa in vista del debutto nel 2025 della nuova generazione di Quattroporte che come sappiamo sarà prodotta a Mirafiori e sarà l’auto con cui la casa del Tridente sostituirà due auto in un sol colpo. Infatti oltre all’attuale generazione la futura Quattroporte prenderà il posto della Ghibli che non verrà rinnovata.