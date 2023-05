Maserati GranTurismo Folgore: FPT Industrial è stata coinvolta nel suo sviluppo

FPT Industrial, brand del Gruppo Iveco per i sistemi di propulsione e leader nel mondo per la produzione di soluzioni a basso impatto ambientale, e Maserati hanno collaborato fianco a fianco per la realizzazione della nuova Maserati GranTurismo Folgore, la prima vettura 100% elettrica del Tridente.

La nuova GranTurismo Folgore utilizza la tecnologia da 800V ed è stata sviluppata con soluzioni tecniche all’avanguardia derivate dalla Formula E. Una delle caratteristiche salienti sono i tre motori elettrici a magneti permanenti da 402 CV (300 kW) integrati negli assali elettrici anteriore e posteriore progettati proprio da FPT Industrial, in grado di sviluppare una potenza complessiva di 761 CV. Questo sistema, potente ed efficiente, consente di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi e di raggiungere una velocità massima di 325 km/h.

Perfettamente in linea con il DNA del brand di Stellantis, il sistema di propulsione elettrica di FPT Industrial offre prestazioni eccezionali, unite alla qualità di prim’ordine e all’eleganza tipiche del Tridente.

Sviluppati congiuntamente dalle due aziende, gli assali elettrici (assale elettrico con un solo motore integrato all’anteriore e assale elettrico con due motori integrati al posteriore) offrono una densità di potenza ai massimi livelli (fino a 4,83 kW/kg).

Questi assali, che rappresentano una prima assoluta per il brand di Iveco, si caratterizzano per un design compatto e leggero grazie alla struttura completamente in alluminio. Perfettamente inseriti nell’ottica di sostenibilità di FPT Industrial, gli assali elettrici vengono prodotti nello stabilimento ePowertrain di Torino, il primo sito produttivo carbon neutral di Iveco Group.

Entrambi gli assali elettrici anteriore e posteriore offrono una soluzione completa in un design estremamente compatto. Tutti i componenti, inclusi gli invertitori, sono perfettamente integrati negli assali elettrici e non è quindi necessario posizionarli altrove all’interno della struttura della vettura. Questo comporta vantaggi significativi in termini di spazio e distribuzione del peso, soprattutto per un’auto ad alte prestazioni come la Maserati GranTurismo Folgore.

L’assale elettrico anteriore eAX 300-F sviluppa una potenza massima di oltre 402 CV (300 kW) e una coppia massima alle ruote di 3100 Nm. Inoltre, è dotato del sistema di bloccaggio Parking Lock integrato che aumenta la sicurezza e impedisce qualsiasi movimento della vettura quando è parcheggiata. L’assale elettrico posteriore eAX 600-R con due motori sviluppa invece una potenza massima di oltre 804 CV (600 kW) e una coppia massima alle ruote di 6500 Nm.

I due motori integrati nell’assale posteriore brevettato sono completamente disaccoppiati, senza alcuna trasmissione del moto tra le ruote. Questa concezione consente di gestire indipendentemente la coppia di ogni ruota.

La funzione di torque vectoring per la redistribuzione della coppia tra le due ruote in maniera istantanea garantisce alla Maserati GranTurismo Folgore una sicurezza, una stabilità e un controllo considerevolmente più elevati in qualsiasi situazione.

Andrea Cugnini, responsabile della ePowertrain Business Line di FPT Industrial, ha detto che, essere scelti come partner tecnologico di Maserati, significa affrontare sfide che richiedono la massima esperienza e competenza, unite alla giusta flessibilità.

Cugnini è orgoglioso di affermare che il team ha lavorato per superare tutte queste sfide, dando a FPT Industrial la possibilità di affacciarsi al segmento delle auto ad alte prestazioni ed essere tra gli artefici di un nuovo autentico capolavoro del made in Italy. Hanno saputo unire un mix esclusivo di tecnologia e sostenibilità all’adrenalina che soltanto le migliori vetture di fascia alta sanno esprimere.