Ferrari 812 Superfast: anche la sua erede avrà il motore V12

La Ferrari sta completando lo sviluppo del suo attesissimo successore della Ferrari 812 Superfast, che arriverà nel 2024 e avrà un V12 da più di 800 CV. Vista spesso durante i test in Italia, prima camuffata da Roma ma ora con la carrozzeria definitiva, la nuova gran turismo della Ferrari ha mostrato la presenza di un cofano molto lungo, che fa pensare al motore più potente dell’azienda.

Confermato il motore V12 senza alcuna forma di elettrificazione per l’erede della Ferrari 812 Superfast che vedremo nel 2024

L’assenza di etichette di avvertimento della presenza di alta tensione o di una presa di ricarica visibile indica anche che questa auto resterà senza l’aiuto dell’elettrificazione, come nella precedente 812. L’azienda italiana è da sempre determinata a mantenere il suo motore a 12 cilindri per le sue auto più importanti, usandolo di recente nella supercar Daytona SP3 e nel SUV Purosangue, anche se accelera la sua iniziativa di elettrificazione con le ibride 296 e SF90, e il suo primo veicolo elettrico puro, previsto per il 2025. Parlando con Autocar, il capo del design Ferrari Flavio Manzoni ha affermato: “Personalmente penso che dobbiamo difendere questo motore. Da un punto di vista tecnologico è il più efficiente”.

L’azienda non ha ancora confermato ufficialmente questi prototipi, ma una fonte vicina all’azienda ha recentemente suggerito che sarà lanciato nel 2024: “Se guardi alla vita delle auto uscite di produzione in precedenza, questo ti darà una buona idea per ipotizzare quando presenteremo una nuova auto”. Fino ad ora l’ampio camuffamento ha tenuto il design quasi nascosto, anche se i primi indizi mostrano che si tratterà di una proposta totalmente nuova, piuttosto che di un grosso aggiornamento dell’812.

Si notano in particolare il design dei fari rinnovato e gli scarichi a quattro uscite ridisegnati. Ma la Ferrari vorrà sicuramente fare della sua GT una parente stretto del nuovo SUV Purosangue con un trattamento simile nella parte anteriore e posteriore e uno stile elegante e muscoloso che mostra la sua doppia natura di GT di lusso pensata per brillare in pista. Avrà le stesse basi dei suoi fratelli a motore anteriore, Roma e Purosangue, di quest’ultimo si sa che avrà una variante ibrida, aprendo forse la porta per fare lo stesso anche con altre auto.

Ferrari non ha previsto di elettrificare il suo motore V12 della erede di Ferrari 812 Superfast, con le ibride 296 GTB e SF90 che hanno un V6 e un V8 rispettivamente. Questo vuol dire che è possibile che qualsiasi versione elettrificata di questa nuova GT abbia uno dei motori più piccoli. Nel 2022, l’azienda ha stabilito i piani per far sì che il 40 per cento delle sue vendite sia ancora di auto a combustione pura fino al 2026, scendendo al 20 per cento alla fine del decennio. Ma a inizio anno, l’amministratore delegato della Ferrari Benedetto Vigna ha indicato che le auto ICE della Ferrari potrebbero restare in vendita per molti anni in più se l’Unione Europea permetterà alle auto a combustione di essere vendute ancora dopo il 2035. Questo grazie agli e-fuels.

Secondo alcuni rapporti, il V12 potrebbe essere finalmente sovralimentato (il che in teoria aumenterebbe la potenza e diminuirebbe le emissioni), ma la Ferrari non ha mai mostrato alcun interesse in questa direzione. Rimane anche da scoprire se la Ferrari vuole rendere il suo V12 aspirato più performante nella prossima versione. Qui vi mostriamo un render del sito Autocar che immagina così l’erede della Ferrari 812 Superfast.