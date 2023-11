Ferrari Purosangue: al via il grande tour dedicato al SUV

Il Ferrari Purosangue ha recentemente dimostrato il suo valore in un viaggio memorabile attraverso la pittoresca Nuova Zelanda. Questo viaggio ha rappresentato una tappa fondamentale per il cavallino rampante, mostrando l’eccezionale versatilità e prestazioni del veicolo.

L’inizio del percorso ha visto attraversare le strade di Auckland, dove il Purosangue si è distinto con la sua eleganza inconfondibile. Le sue linee scultoree, ricordando una rara pietra naturale lavorata a mano, hanno catturato gli sguardi di passanti e appassionati. La giornata luminosa e soleggiata ha reso omaggio alla bellezza della città, facendo da cornice perfetta per il debutto di questo capolavoro di ingegneria.

Ferrari Purosangue: la prima tappa del tour dedicato si è svolta in Nuova Zelanda

Il tragitto è proseguito verso Tauranga, una località marittima di charme. Qui, il marchio di Maranello ha dimostrato l’imprescindibile unione tra eleganza e potenza. Nonostante l’aspetto raffinato, sotto il cofano pulsa un motore V12, simbolo di Ferrari, che ha garantito una guida fluida e potente anche sulle affascinanti strade tortuose della regione.

Proseguendo il viaggio, la carovana ha lasciato le strade cittadine per avventurarci tra le ondulate colline verdi tipiche del paesaggio neozelandese. Il primo SUV di Maranello ha attraversato questi scenari con una grazia sorprendente, mostrando una manovrabilità comparabile a quella della 812 GTS, nonostante sia una quattro posti.

Il secondo giorno si sono spostati verso sud, lungo una strada panoramica che li ha condotti al lago Taupo. Questa zona, famosa per la sua natura incontaminata, ha visto il Ferrari Purosangue sfoggiare tutte le sue qualità. In modalità Sport, il veicolo ha trasceso la sua natura di GT per assumere quella di una vera supercar, rendendo omaggio alle radici di Maranello.

Durante il viaggio, l’equipaggio ha fatto tappa a Rotorua, un’oasi termale nel cuore dell’Isola del Nord, dove ha esplorato la maestosa foresta di Redwoods. Il tragitto verso il lago Taupo, la destinazione finale, è stato un susseguirsi di scenari mozzafiato.

All’arrivo a Taupo, dopo 470 km di viaggio, il Purosangue ha mantenuto intatto il suo fascino, nonostante i segni dell’avventura vissuta. Questa vettura, capace di ospitare comodamente quattro adulti e affrontare ogni tipo di terreno, ha rappresentato la perfetta fusione di comfort e prestazioni. Il suo motore V12 è la quintessenza del genio di Ferrari, offrendo un’esperienza di guida senza paragoni.