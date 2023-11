Ferrari Purosangue: più potenza grazie al tuning di Pogea Racing

Il mondo delle auto di lusso si arricchisce con il nuovo progetto di Pogea Racing, che ha recentemente svelato il suo nuovo pacchetto di tuning progettato appositamente per il Ferrari Purosangue.

Il progetto promette di elevare ulteriormente il prestigio del primo SUV di Maranello grazie a una serie di aggiornamenti sia estetici che meccanici. Il punto di forza di questo pacchetto è l’incremento di potenza del motore V12 aspirato, che passa da 725 CV a 831 CV, garantendo prestazioni di alto livello.

Ferrari Purosangue: Pogea Racing svela la sua versione modificata

Focalizzandoci sull’estetica esterna, il Purosangue si arricchisce di un paraurti anteriore ridisegnato con prese d’aria aggiuntive e passaruota estesi, arricchiti da branchie laterali e pinne sulle minigonne laterali. Il posteriore si distingue per i quattro terminali di scarico posti al centro e per un diffusore maggiorato, oltre a uno spoiler sul tetto in fibra di carbonio.

Per quanto riguarda gli interni, Pogea Racing ha previsto una gamma di miglioramenti, sebbene non siano stati ancora svelati nel dettaglio. A livello di cerchi, abbiamo un set in alluminio forgiato targato Jules, dal design deciso a 10 razze. Offre opzioni fino a 24” al posteriore e sono abbinati con pneumatici Michelin.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con KW Suspensions, il Ferrari Purosangue adesso propone un assetto più basso, acquisendo un aspetto più aggressivo tipico delle supercar. Tutto questo è supportato da una trasmissione automatica a 8 velocità che distribuisce la potenza su tutte e quattro le ruote.

Nonostante l’esclusività e i lunghi tempi di attesa, il preparatore non ha ancora rivelato i prezzi per queste modifiche, ma si sta attualmente occupando dell’ottenimento dell’approvazione TÜV per la produzione.

Ulteriori dettagli e immagini verranno rilasciati non appena il primo esemplare modificato del Ferrari Purosangue sarà pronto a lasciare i loro stabilimenti.