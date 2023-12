Citroën è il “Marchio Nº1 nella Scelta dei Professionisti” in Portogallo

Citroën è stata eletta ancora una volta “Marchio Nº1 nella Scelta dei Professionisti” nella decima edizione dell’iniziativa promossa da Consumer Choice – Consumer Satisfaction Assessment Center, il più grande sistema di valutazione del marchio in Portogallo, basato sul “Consumer Scelte”. Citroën si è così distinta per il terzo anno consecutivo, distinguendosi dalla concorrenza composta da altri nove marchi. La valutazione “Scelta dei consumatori” si concentra su un insieme completo di attributi analizzati nella categoria Veicoli commerciali, nonché sull’esperienza con il marchio, comprendendo una giuria composta da un totale di 280 professionisti del settore.

Con un punteggio complessivo dell’87,6% Citroën ha surclassato gli altri marchi

In questa ultima edizione dell’iniziativa Consumer Choice, Citroën ha rinnovato per il 2024 il titolo di “Marchio Nº1 nella scelta dei professionisti” , ottenendo un punteggio globale finale dell’87,6 per cento, risultato congiunto della valutazione degli attributi di soddisfazione più elevati tra i marchi. in analisi con la valutazione più alta per quanto riguarda il fattore di raccomandazione. Questa distinzione convalida, ancora una volta, l’approccio di Citroën ai clienti business, un rapporto stretto e consapevole della costante evoluzione del settore, nonché del grado di domanda delle loro esigenze, offrendo una gamma sempre più completa, versatile ed elettrificata.

Oltre all’offerta di prodotti sul mercato commerciale, composta dai modelli Berlingo, Jumpy e Jumper e dalle rispettive versioni elettriche ë-Berlingo, ë-Jumpy e ë-Jumper – a cui si aggiunge l’inedito quadriciclo AMI Cargo – Citroën conta anche con un’ampia gamma di autovetture dotate di motori di ultima generazione 100% elettrici, termici e ibridi plug-in , e una comprovata esperienza acquisita in termini di fornitura di servizi, grazie alla sua rete di concessionari.

“Citroën ha una lunga storia di successo nel mercato dei veicoli commerciali, è costantemente tra i marchi più ricercati in Portogallo dai clienti professionali, e lo stesso accadrà nel 2023, con più di 3.400 furgoni venduti in un mercato particolarmente complesso. Ciò deriva, in primo luogo, da un’offerta di veicoli di nuova generazione, ben equipaggiati tecnologicamente, completamente elettrificati, con ampie soluzioni di modularità e capacità di carico utile, che soddisfano le esigenti aspettative dei clienti professionali. Essendo un marchio all’avanguardia, abbiamo un’offerta che inizia con l’inedita soluzione di micromobilità AMI Cargo e si estende ai grandi furgoni Jumper, tra cui il Jumpy e il Berlingo, il nostro “best-seller”, prodotto in Portogallo.”

“Ma anche qui il monitoraggio dei nostri clienti e dell’area servizi gioca un ruolo fondamentale perché siamo sempre più impegnati a migliorare l’esperienza con i nostri veicoli e ci impegniamo a migliorare la mobilità e l’efficienza dei nostri clienti, essendo sempre al loro fianco”, afferma Nuno Coutinho, Direttore di Citroën Portogallo e Spagna . “ Essere riconosciuti per il terzo anno consecutivo come il marchio che più soddisfa i clienti professionali è motivo di grande orgoglio per i nostri team e la Rete di Concessionari Citroën.”

Nel 2024, il rinnovamento dei modelli Berlingo, Jumpy e Jumper rafforzerà la già solida posizione di Citroën sul mercato, oltre a proporre un’offerta sempre più diversificata e completa, che risponde alle crescenti esigenze dei professionisti in termini di versatilità, comfort di utilizzo. , efficienza e sostenibilità, con particolare attenzione alle motorizzazioni 100% elettriche disponibili in tutti i modelli della gamma. Sempre presente e pronta a ridefinire gli standard della mobilità professionale, Citroën resta impegnata a renderla accessibile a tutti i suoi clienti, essendo costantemente attenta, al fine di fornire una risposta adeguata alle loro esigenze e facilitare lo sviluppo della loro attività.

Con un’ampia gamma di soluzioni di mobilità che spaziano dall’inedito Ami Cargo, ideale per la città, al furgone Jumper, perfetto per trasportare carichi ingombranti su lunghe distanze, fino ai modelli di capacità intermedia Berlingo e Jumpy, Citroën costruisce un rapporto di estrema fiducia con i propri clienti e professionisti del settore, come testimonia questo recente riconoscimento come “Marchio Nº1 nella scelta dei professionisti”.