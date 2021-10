Nuovo Citroën e-Jumper: annunciati i prezzi per il mercato italiano

Citroën ha annunciato poco fa l’apertura degli ordini in Italia del nuovo Citroën e-Jumper 100% elettrico, la versione a zero emissioni del più grande furgone della gamma dei veicoli commerciali leggeri del marchio francese.

Con il nuovo e-Jumper, al fianco di e-Berlingo Van ed e-Jumpy, tutta la gamma LCV di Citroën è disponibile con un’offerta 100% elettrica. Il nuovo furgone full electric riesce a coniugare tutte le qualità delle versioni con motore a combustione interna con i vantaggi del propulsore elettrico.

Nuovo Citroën e-Jumper: si parte da 57.990 euro per la versione Furgone

Consente una grande libertà di utilizzo con un’autonomia fino a 224 km e la possibilità di ricaricare l’80% della batteria in 1 ora. Disponibili due livelli di autonomia a scelta che rendono il nuovo e-Jumper tra i più performanti del segmento: 117 km nel ciclo WLTP con batteria da 37 kWh (versioni Furgone 35 Heavy L1H1/L2H2) e 224 km nel ciclo WLTP con batteria da 70 kWh (tutti gli altri modelli della versione Furgone, tutti i modelli di quella Autotelaio e su entrambi i modelli della versione Pianalato).

Il nuovo Citroën e-Jumper supporta due modalità di ricarica: privata o pubblica con wallbox a ricarica rapida con cavo Modo 3 Tipo 2 e da una stazione di ricarica pubblica fino a 50 kW con cavo di Tipo 4 (80% in 1 ora).

Il furgone a zero emissioni dispone di un riduttore monorapporto che non solo facilita la guida, ma ottimizza anche l’efficienza del motore elettrico e quindi ne aumenta l’autonomia. Inoltre è presente un sistema che consente di recuperare energia durante le fasi di frenata o decelerazione del veicolo. Quindi l’energia viene recuperata sia quando si rilascia l’acceleratore che quando si preme il pedale del freno.

Il powertrain elettrico riesce a proporre 136 CV (100 kW) di potenza e 260 Nm di coppia massima, per una velocità massima di 100 km/h con batteria da 37 kWh e 90 km/h (regolamentare) con batteria da 70 kWh. Disponibili tre modalità di guida chiamate Drive, Neutral e Retromarcia.

Esteticamente si distingue per la porta di ricarica sul parafango anteriore sinistro e per altri piccoli dettagli

La versione elettrica del modello si distingue per il portellino di ricarica posto sul parafango anteriore sinistro a portata di mano del conducente come nella versione termica. Il logo “e” appare sul frontale del nuovo Citroën e-Jumper, sulla porta posteriore destra e sui parafanghi anteriori.

Attraverso il display presente sul cruscotto è possibile visualizzare alcune informazioni importanti sulla funzionalità in modalità elettrica: il livello di carica della batteria in percentuale, la marcia del veicolo inserita (D, N o R), il livello di utilizzo effettivo e la tensione della batteria. Go Green viene visualizzato all’accensione per segnalare che il veicolo è partito bene.

Il nuovo e-Jumper offre tutte le caratteristiche della versione termica in termini di design, dimensioni, volume e carico utile, garantendo allo stesso tempo un maggior comfort grazie alla sua fluidità di guida e alla silenziosità e all’assenza di emissioni di CO2.

Arrivando ai prezzi, in Italia parte da 57.990 euro (Iva esclusa) per la versione 35 Heavy L1H1 con batteria da 37 kWh fino ad arrivare a 83.120 euro per la 40 Heavy L4H3 con batteria da 70 kWh.