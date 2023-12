Nuova Abarth Panda: il 2026 sarà il suo anno?

Nel mese di luglio del 2024 assisteremo al debutto ufficiale della nuova Fiat Panda. Si tratta di un modello particolarmente atteso per tanti motivi. Innanzi tutto perchè si tratta di un veicolo estremamente popolare in Italia e non solo e poi perchè sono attese importanti novità per il suo design. L’auto subirà una profonda trasformazione diventando un crossover di 4 metri dalle forme squadrate. In tanti si domandano se ci sarà spazio anche per una nuova Abarth Panda.

Nuova Panda Abarth farà parte della futura gamma dello scorpione?

Al momento non si sa se ci sarà una nuova Panda Abarth. Al momento sappiamo solo che Abarth dopo aver lanciato sul mercato la sua prima auto elettrica la Abarth 500e nel 2025 lancerà anche la Abarth 600e. Ovviamente non possiamo escluderlo a priori anche se qualcuno obietta che la futura Panda sarà un’auto essenziale e low cost e dunque la presenza di una versione Abarth potrebbe stonare con quella che sarà la sua “mission”. Nonostante qualche dubbio sul web sono già numerose i render che provano ad immaginare come potrebbe essere questa auto che comunque difficilmente arriverebbe sul mercato prima del 2026.

L’ultima ipotesi risale ad appena qualche ora fa. Si tratta di un video render realizzato dall’architetto e designer Tommaso D’Amico e pubblicato dallo stesso sul suo canale di YouTube. Questo ci offre una sorta di anticipazione di quale sarebbe l’aspetto di una nuova Abarth Panda qualora Stellantis decidesse di lanciare sul mercato questa vettura.

Possiamo notare le forme squadrate che dovrebbero caratterizzare anche la nuova Fiat Panda che come detto più volte in passato prenderà spunto dal design della concept car Fiat Centoventi. Di una cosa però siamo sicuri e cioè che se una nuova Abarth Panda si farà questa sarà totalmente elettrica. Infatti Abarth ha già annunciato che tutte le sue future auto che verranno lanciate in Europa saranno solo elettriche al 100 per cento contrariamente a quanto sta avvendo in Sud America dove invece è stata lanciata una nuova gamma di auto con motori a combustione tra cui la Pulse e la Fastback. Vedremo dunque l’anno prossimo in sede di presentazione della nuova Fiat Panda se ci saranno annunci a proposito di una futura versione Abarth.