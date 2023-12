Abarth 600e: 240 cavalli e trazione integrale?

La Fiat 600e, il nuovo B-SUV elettrico della casa torinese, è stata svelata 5 mesi fa, dopo la Fiat 500e. Fiat ha lanciato anche la 600 Hybrid, la versione ibrida, e nei prossimi anni dovrebbe presentare anche il modello Abarth 600e, quello più sportivo del gruppo con il famoso scorpione sul cofano. La 600 più sportiva dovrebbe avere un propulsore da 240 cavalli, rispetto ai 156 attuali, e dovrebbe essere dotata anche della trazione integrale, ideale per controllare la grande potenza del B-SUV.

Nuovo render ipotizza il design della futura Abarth 600e che dovrebbe arrivare nel 2025

La trazione integrale è già presente sulla Jeep Avenger 4xe, ed è una delle caratteristiche distintive del marchio americano, che ha costruito la sua fama su di essa. Questo motore dovrebbe essere usato anche dalla Lancia Ypsilon HF che arriverà nel 2025, ma non si sa se avrà la trazione su tutte e quattro le ruote o no. Queste informazioni sono state riportate dai francesi di Auto-Moto che hanno anche pubblicato un render che mostra come potrebbe apparire la futura Abarth 600e.

La Abarth 600e avrà novità sia nella meccanica che nell’estetica, seguendo lo stile dell’ultima 500e di Abarth, quindi con passaruota larghi, cerchi in lega grandi, assetto ribassato e paraurti anteriori e posteriori più robusti per dare un tocco di sportività e “aggressività” che non fanno mai male.

Ma quando vedremo la 600 elettrica super sportiva? Secondo i media francesi la data prevista dovrebbe essere la seconda metà del prossimo anno, il 2024, quindi con la commercializzazione dall’inizio del 2025 a un prezzo che, secondo la stima di Auto-Moto, dovrebbe essere di circa 40 mila euro, una cifra sicuramente alta, ma in linea con la 600e che costa tra i 30 e i 35 mila euro. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno nel corso dei prossimi mesi a proposito della futura Abarth 600e che indubbiamente è un modello destinato a far parlare a lungo di se.