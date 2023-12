ADAC Opel Electric Rally Cup: pronti per la quarta stagione

Alla sua terza stagione, l’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” ha offerto ancora una volta elettrizzanti rally ai massimi livelli, con gare di coppa, competizioni e un concetto di sostenibilità che stanno già aumentando l’attesa per il 2024. I preparativi per la quarta stagione della Coppa sono già in pieno svolgimento. Numerose giovani squadre si sfideranno quindi per i punti in otto gare in cinque paesi. Si tratterà di gare internazionali, emozionanti e, soprattutto, prive di emissioni a livello locale.

L’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” offre il meglio dello sport rally elettrico

Negli ultimi mesi, team provenienti da sette nazioni, tra cui tre equipaggi tutti al femminile, hanno combattuto battaglie accese per decimi di secondo. Fino a 15 delle Opel Corsa Rally Electric da 100 kW/136 CV erano al via delle otto gare in Germania, Francia, Austria e Svizzera. Il finale e il momento clou della stagione è stato il Rally dell’Europa Centrale con prove speciali in Germania, Austria e Repubblica Ceca ha rappresentato una sfida speciale che è stata affrontata a pieni voti dai team di Coppa e dai loro piloti.

La stagione non è stata solo estremamente emozionante, ma anche estremamente sostenibile. Ciò è stato sottolineato anche dalla giuria di esperti della Federazione tedesca degli sport motoristici, che ha assegnato alla casa automobilistica di Rüsselsheim il “Premio per la sostenibilità DMSB 2023” . In tal modo, la massima autorità tedesca del motorsport ha riconosciuto il concetto pionieristico dell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” con la Corsa Rally Electric a batteria e l’infrastruttura associata.

In termini di sport, l’ADAC Opel Electric Rally Cup 2023 non ha lasciato nulla a desiderare. Dopo un duello duro ma leale durante l’intera stagione, la lotta per il titolo tra Calle Carlberg (23, Svezia) e Max Reiter (23, Dillingen) si è conclusa solo nel finale di stagione. Davanti all’élite del Campionato del Mondo Rally e ai circa 125.000 appassionati di sport motoristici, l’austriaco Luca Pröglhöf (24) è salito per la prima volta sul gradino più alto del podio dei vincitori. Il quattro volte vincitore della stagione Carlberg si è assicurato la vittoria assoluta della Coppa con il secondo posto davanti a Reiter, che è riuscito a risalire fino al terzo posto dopo una foratura all’inizio della manche finale. Ciò però non è bastato per riuscire a sopravanzare l’avversario scandinavo nella classifica generale.

Vincendo il titolo, Carlberg si è qualificato automaticamente per competere nel Campionato Europeo Junior Rally (JERC) nell’ADAC Opel Rally Junior Team. Nel Campionato Europeo Rally del prossimo anno, il giovane svedese gareggerà con i piloti rally più forti del continente.

Anche Sarah Rumeau ha suscitato molto scalpore. La 28enne francese ha iniziato la sua avventura elettrica con un miglior tempo nella prima prova speciale di apertura della stagione all’ADAC Rallye Sulingen ed è stata sempre coinvolta nella lotta per le prime posizioni. Rumeau e la sua copilota Julie Amblard hanno concluso un totale di sei gare tra i primi 4 e hanno ottenuto il loro primo podio nell’ADAC Opel Electric Rally Cup al Rally Monte Bianco di Morzine. Bene anche la sei volte campionessa francese di montagna Cindy Gudet, che ha avuto un anno promettente di allenamento nei rally con la seconda Corsa Rally Electric della FFSA Academy.

Alla fine, cinque piloti provenienti da cinque nazioni diverse, Carlberg, Reiter, Pröglhöf, Rumeau e l’olandese Jari van Hoof, sono stati in testa alla classifica generale 2023 della prima coppa mondiale di rally monomarca elettrico. L’ADAC Opel Electric Rally Cup 2024 comprenderà nuovamente otto gare. Come nei tre anni precedenti, l’apertura della stagione è l’ADAC Rallye Sulingen. Anche questo fa parte del Campionato tedesco di rally (DRM), così come l’ADAC Rallye Stemweder Berg che si svolgerà nell’agosto 2024. Le squadre di coppa viaggieranno all’estero complessivamente cinque volte. Dopo una pausa lunga un anno, le veloci auto elettriche torneranno nei Paesi Bassi e prenderanno parte al Rally ELE non lontano da Eindhoven.

Il Rally dei Vosgi Grand-Est sarà la sede della prima delle tre gare di coppa in Francia. Il Rally Monte Bianco Morzine, all’inizio di settembre, sarà seguito tre settimane dopo dal Rally Coeur de France, che, come suggerisce il nome, si svolge nel cuore della vicina regione tedesca intorno a Vendôme. Il Weiz Rally in Stiria è molto noto e popolare da ormai due anni. Il finale sarà ancora una volta il Rally dell’Europa Centrale davanti alle stelle del Campionato Mondiale Rally e ad uno scenario impressionante di tifosi.