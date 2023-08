Opel Corsa Rally Electric si prepara per l’ADAC Saarland-Pfalz Rallye

L’ADAC Saarland-Pfalz Rallye dà il via alla seconda metà della stagione 2023 dell’ADAC Opel Electric Rally Cup. St. Wendel ospiterà uno degli stadi d’asfalto più impegnativi della Germania. È una prova difficile sia per le squadre che per l’Opel Corsa Rally Electric.

Da segnalare che per la prima volta questo fine settimana, l’intera gamma di auto da rally elettriche sfoggerà il distintivo frontale del marchio tedesco: la famosa mascherina Opel Vizor.

Opel Corsa Rally Electric: l’auto elettrica da rally farà tappa a St. Wendel

Con solo quattro gare rimanenti fino al gran finale presso il Central European Rally, la competizione per la vetta si fa incandescente. Max Reiter ha aumentato leggermente il suo vantaggio con la terza vittoria stagionale al recente Rallye Weiz in Austria, superando il rivale Calle Carlberg. Tuttavia, cinque punti sono un vantaggio rischioso, dato che un piccolo errore potrebbe decidere il campione.

Sebbene il resto del campo, guidato da Luca Pröglhöf e Sarah Rumeau, stia seguendo i leader a una certa distanza, né Reiter né Carlberg possono abbassare la guardia. Pröglhöf ha mostrato le sue potenzialità al Rallye Weiz di casa con il suo secondo podio consecutivo.

Rumeau, dopo tre piazzamenti al quarto posto, è decisa a salire sul podio. Altri concorrenti per il podio includono Joe Baur e Christian Lemke, che hanno già ottenuto il terzo posto al Rallye du Chablais in Svizzera.

Molto interessante è anche la performance di Cindy Gudet, campionessa francese di hillclimb per cinque volte, che si sta adattando rapidamente alla Opel Corsa Rally Electric, che recentemente è stata trasformata in un’opera d’arte.

L’auto è completamente diversa dal prototipo che guida sulle colline. Fare rally è un mondo a parte, con tappe più lunghe, un copilota e l’uso di note di passaggio. È un nuovo mondo per Gudet, ma sta imparando passo dopo passo.

L’evento avrà inizio venerdì 18 agosto alle 16:10 a St. Wendel, con le auto elettriche che si preparano per le prime quattro speciali. Sabato, invece, altre sei tappe attendono le squadre tra le 08:50 e le 18:00.

Di seguito trovate la classifica provvisoria dell’ADAC Opel Electric Rally Cup 2023 dopo quattro delle otto tappe previste: