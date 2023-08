Opel Corsa Rally Electric pronta per un’altra gara in Francia

La seconda edizione dell’ADAC Opel Electric Rally Cup 2023 torna in Francia e promette di essere più elettrizzante che mai. Conosciuto per essere il primo trofeo rally monomarca a emissioni zero al mondo, il torneo si svolgerà nel contesto mozzafiato del Rallye Mont-Blanc Morzine, una competizione affascinante quanto impegnativa.

Opel metterà in mostra la sua performante Opel Corsa Rally Electric, spinta da un motore elettrico da 136 CV (100 kW), al cospetto del più alto massiccio delle Alpi.

Opel Corsa Rally Electric: questo weekend ci sarà il Rallye Mont-Blanc Morzine

La location della gara è Morzine, una suggestiva località sciistica che per l’occasione si trasformerà in un palcoscenico per il rally. I team dovranno affrontare sette tappe speciali piuttosto lunghe che si sviluppano su una distanza complessiva di circa 131 km.

Questi percorsi accidentati richiederanno abilità e precisione ai piloti e ai loro co-piloti, presentando tratti ripidi e passaggi tecnici difficili da negoziare.

Il contesto per il titolo nell’ADAC Opel Electric Rally Cup non potrebbe essere più avvincente. Calle Carlberg, un giovane svedese di 23 anni, ha assunto il comando nella classifica generale grazie alla sua seconda vittoria stagionale nell’ADAC Saarland-Pfalz Rallye. Tuttavia, con soli cinque punti di vantaggio su Max Reiter e tre round ancora in calendario, nulla è ancora deciso.

Gli occhi dei tifosi francesi saranno puntati sui loro concittadini. Sarah Rumeau, 28 anni, del team FFSA Academy, cerca di riscattarsi dalla delusione vissuta in Saarland. Con la sua co-pilota Julie Amblard, punta a conquistare il suo primo podio tanto atteso. Altri concorrenti francesi, come Cindy Gudet e Anthony Rott, aspirano altresì a piazzamenti di rilievo in terra natia.

Di seguito riportiamo la classifica attuale dell’ADAC Opel Electric Rally Cup 2023 dopo cinque delle otto gare previste: