Citroën C3 Rally2 si prepara per la stagione 2024 del WRC2

Il WRC2 2024 vedrà un impegno rinnovato da parte di Citroën con il programma ufficiale di Citroën Racing, che si avvarrà dell’esperienza del team DG Sport. Quest’anno, la casa automobilistica francese celebra 25 anni di storia nel Campionato Mondiale Rally (World Rally Championship – WRC), continuando a brillare sotto l’egida di Stellantis Motorsport. Yohan Rossel e Nikolay Gryazin rappresenteranno la squadra, portando in pista le loro competenze consolidate.

Rossel, cresciuto nel programma Stellantis Motorsport Customer Racing, difenderà i colori del marchio francese nel WRC2, dopo essere stato campione WRC3 nel 2021 con la Citroën C3 Rally2. Rossel, che ha già ottenuto importanti successi come le vittorie al Rally di Monte-Carlo e in Croazia, punta ora al titolo del prossimo anno.

Citroën C3 Rally2: la versione aggiornata è pronta ad affrontare la stagione 2024 del WRC2

Gryazin si unisce alla #C3Rally2Family per la prima volta nella stagione 2024. Nonostante la giovane età, porta con sé un’esperienza considerevole e variegata, competendo nel WRC2 dal 2019 e dimostrando ottime prestazioni su diverse superfici. Quarto nella classifica del 2023, Gryazin ha scelto la C3 Rally2 per competere ai massimi livelli nella prossima stagione.

Il team Citroën Racing lavora incessantemente per fornire ai team WRC2 e alla #C3Rally2Family globalmente una Citroën C3 Rally2 aggiornata per la stagione 2024. I tecnici saranno al fianco dei piloti per supportarli e consigliarli al meglio in ogni tappa del campionato.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Didier Clement, direttore sportivo di Stellantis Motorsport Customer Racing, ha espresso grande entusiasmo per l’arrivo di Gryazin e Alexandrov nel WRC2, sottolineando come entrambi siano talenti riconosciuti universalmente.

Clement evidenzia anche l’importanza di Rossel, cresciuto nelle fila della Stellantis Motorsport e la formazione di un forte team con DG Sport per rappresentare Citroën nel Campionato del Mondo Rally 2024.

Nikolay Gryazin, pilota ufficiale Citroën Racing WRC2, ha condiviso il suo entusiasmo nell’unirsi alla #C3Rally2Family, sottolineando l’importanza dell’ambiente di squadra e l’adattabilità della C3 Rally2 al suo stile di guida. Gryazin mira a vincere ogni gara, fiducioso nell’esperienza e nell’expertise del team Citroën Racing.

Yohan Rossel, pilota ufficiale Citroën Racing WRC2, ha espresso orgoglio per il continuo sostegno di Stellantis, evidenziando l’importanza della lealtà e della coerenza nella sua carriera. Rossel sottolinea la sinergia con Gryazin nel team, l’importanza dello sviluppo condiviso della vettura e l’obiettivo comune di vincere il campionato.