Nuova Citroën C3 registra una crescita delle vendite di oltre il 20% in Brasile a novembre

Dicembre è il mese delle feste e Citroën coglie l’occasione per festeggiare l’ultimo trimestre dell’anno, un periodo caratterizzato da indici eccezionali, azioni orientate al consumatore e lanci di prodotti e versioni. L’aspettativa è un 2024 ancora migliore, ricco di tecnologia, connettività e innovazione. Questo grazie soprattutto alla Nuova Citroën C3.

Nuova Citroën C3: crescono le vendite del nuovo modello della casa francese in Brasile

Citroën ha chiuso novembre in Brasile con la quota di mercato più alta dell’anno e un aumento delle vendite del marchio del 20 per cento rispetto al mese di ottobre 2023. Il pezzo forte di questo indice di novembre è stata ancora una volta la Nuova Citroën C3. La berlina con vocazione SUV ha registrato un aumento delle vendite del 22 per cento rispetto al mese precedente e, di conseguenza, si è affermata nella Top 5 del segmento.

Dal mese scorso, la Nuova Citroën C3 ha iniziato ad essere proposta nell’inedita versione Live Pack con motore 1.6 16V e cambio automatico a sei rapporti. Il nuovo membro della gamma si posiziona tra la Nuova C3 Feel 1.0 e la Nuova C3 Feel Pack 1.6 Automatic ed è l’auto automatica più conveniente in Brasile. Nel segmento commerciale leggero, rispetto a novembre 2022, si è registrata una crescita del 23 per cento. Nel segmento dei furgoni l’incremento è stato del 43 per cento rispetto al mese di ottobre 2023.

Insomma per Citroen un 2023 eccezionale che potrebbe finire ancora meglio e che fa ben sperare per il prossimo anno. Vedremo dunque che novità arriveranno dal Brasile a proposito della casa francese.