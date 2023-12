Stellantis è leader del mercato elettrificato totale in Spagna

Stellantis è il gruppo automobilistico che vende più veicoli elettrificati (100% elettrici e ibridi plug-in) in Spagna quest’anno. Su cinque veicoli elettrificati venduti nel Paese, uno appartiene a uno dei marchi Stellantis, con 22.444 registrazioni di questa tipologia di veicoli, che corrispondono a una quota di mercato del 20,3 per cento. Il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares offre in Spagna una vasta gamma di veicoli elettrificati, dei suoi marchi Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Opel e Peugeot, che coprono quasi tutti i segmenti di mercato, dalle auto compatte urbane ai SUV, berline, 4×4 o supercar.

In Spagna il leader del mercato elettrificato è il gruppo Stellantis grazie ai suoi brand

Nello specifico, nel mercato dei veicoli 100% elettrici, Stellantis dispone di una gamma di modelli che si distinguono per le loro prestazioni e tra cui c’è, ad esempio, la “Car of the Year in Europe 2023”, la Nuova Jeep Avenger. Stellantis sale sul podio del mercato totale dei veicoli 100% elettrici nei primi undici mesi dell’anno, con 11.243 immatricolazioni (il 20,6% del mercato). Inoltre, la Fiat 500e e la Citroën ë-C4 “Made in Spain” sono nella Top 10 delle autovetture 100% elettriche più vendute in Spagna tra gennaio e novembre.

Stellantis domina il settore dei veicoli commerciali a zero emissioni, con quasi la metà delle immatricolazioni (49,8 per cento) fino a novembre, grazie ai modelli di Citroën e Peugeot, i più venduti tra i marchi. Questi veicoli sono apprezzati per la loro qualità e la loro versatilità, che soddisfano le necessità di imprese, professionisti e privati. Stellantis ha consolidato la sua posizione di leader con il lancio, a ottobre, di Stellantis Pro One e della sua nuova e ampia gamma di furgoni 100% elettrici e connessi, con una tecnologia di elettrificazione di ultima generazione, disponibili in tutte le dimensioni, da Citroën, Fiat Professional, Opel, Peugeot e Opel.

Stellantis è il leader delle ibride plug-in a novembre 2023, con oltre 11 mila immatricolazioni e una quota del 19,9 per cento. Tra i suoi modelli spicca la Peugeot 3008 Plug-in Hybrid, che si piazza tra i primi tre posti della classifica. Il Gruppo offre una gamma di veicoli ibridi plug-in che si contraddistinguono per le loro alte prestazioni e, in alcuni casi, come la DS 7 E-TENSE 4×4, l’Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid o la Jeep 4xe, per la loro trazione integrale che li rende adatti a qualsiasi tipo di terreno.

Stellantis fa un altro passo avanti nel suo piano Dare Forward 2030, con cui si propone di essere il leader dell’elettrificazione in Spagna e nel mondo, puntando a vendere solo auto elettriche a batteria (BEV) in Europa e il 50% di auto e autocarri leggeri BEV negli Stati Uniti entro il 2030.