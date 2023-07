Citroën e-C4 e e-C4X: la rivoluzione elettrica con 420 km di autonomia

Citroën e-C4 e Nuova ë-C4 X sono ora disponibili con la tecnologia delle batterie Citroën da 54 kWh di ultima generazione e un motore elettrico potenziato da 115 kW. Il nuovo propulsore completamente elettrico aiuta sia ë-C4 che ë-C4 X a raggiungere fino a 420 km di autonomia EV tra una ricarica e l’altra (WLTP), un miglioramento di circa il 17 per cento rispetto all’attuale opzione della batteria da 50 kWh. Un caricabatterie di bordo monofase da 7,4 kW è la specifica standard sia su ë-C4 che su ë-C4 X, con entrambi i modelli che supportano anche la ricarica rapida fino a 100 kW, con una carica dell’80 per cento completata in circa 30 minuti.

Citroën ë-C4 hatchback è dunque disponibile con due propulsori completamente elettrici. Rimane in gamma anche la combinazione di batteria da 50 kWh e motore elettrico da 100 kW (136 CV) che è in grado di percorrere fino a 360 km tra una carica e l’altra (WLTP). Questa versione è disponibile su tutti gli allestimenti. Quella invece con la nuova batteria da 54 kWh e il motore elettrico da 115 kW (156 CV), che garantiscono fino a 420 km tra una ricarica e l’altra (WLTP) solo sulla Shine. È importante sottolineare che entrambi i modelli sono dotati di tecnologia a pompa di calore per migliorare le prestazioni della batteria in una varietà di condizioni di guida.

Disponibile inizialmente sul livello di allestimento Shine, questa nuova proposta di Citroen si affianca all’attuale versione da 100 kW (136 CV) con un’autonomia fino a 360 km e presenta caratteristiche tipiche delle gamme più alte. Queste nuove versioni sono ordinabili dal 01 luglio a partire da 41.750€ IVA inclusa per ë-C4 e 41.800€ per ë-C4 X.