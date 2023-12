Jeep: numeri record per Avenger, Renegade e Compass nel segmento degli ibridi plug-in

La tecnologia 4xe di Jeep ha continuato a conquistare gli automobilisti italiani a novembre, secondo i dati di Dataforce. Il marchio di Stellantis si conferma infatti il leader nel mercato dei Plug-In Hybrid. Tra i modelli PHEV di tutte le marche e modelli, i SUV 4xe Jeep sono quelli che hanno venduto di più. Questo successo è dovuto ai SUV Made in Italy Compass 4xe, Renegade 4xe, all’iconica Wrangler 4xe e alla prestigiosa Grand Cherokee 4xe.

Anche in Italia a novembre Jeep si conferma il leader nel mercato dei Plug-In Hybrid

Jeep Avenger si è riconfermato il B-SUV più venduto per il secondo mese di fila, oltre che il B-SUV 100 per cento elettrico più venduto, sia a novembre che nel 2023. Renegade con la versione 4xe ha dominato tra i Plug-In Hybrid del segmento B-SUV. Compass ha ottenuto il primo posto tra i C-SUV Plug-In Hybrid, sia nel mese di novembre che nell’anno, e il primo posto assoluto nel 2023 tra tutti i SUV di segmento C, a prescindere dall’alimentazione.

Renegade 4xe e Compass 4xe, i SUV fabbricati in Italia nello stabilimento di Melfi (PZ), hanno avuto un ruolo importante e hanno portato Jeep al primo posto nel 2023 nel mercato dei Plug-In Hybrid con una quota che supera il 16 per cento. Va anche evidenziata la performance di Avenger, il primo SUV Jeep progettato presso il Jeep Design Studio di Torino, il primo SUV 100% elettrico, il primo SUV della casa americana a vincere il prestigioso titolo di Auto dell’Anno 2023.

Considerando ogni tipo di alimentazione, il marchio ha chiuso il mese di novembre con una quota totale del 4,66 per cento e in aumento di quasi un punto percentuale rispetto allo stesso periodo del 2022: tra le passenger cars, Jeep è al ottavo posto in Italia sia a novembre, sia nel 2023.

Jeep Avenger

“Essere ancora i leader nel settore dei Plug-In Hybrid a novembre è il risultato di un percorso di successo che negli ultimi tre anni ha visto il nostro brand evolvere fino a diventare un punto di riferimento della transizione energetica, grazie a un grande lavoro di squadra. Abbiamo dominato i full year 2021 e 2022 e con costanza nell’anno in corso: Jeep propone ormai una vasta gamma di modelli elettrificati, con tecnologie diverse, e come da tradizione del marchio non ci vogliamo fermare. Anzi, stiamo già esplorando nuove strade, come testimonia la recente adozione della tecnologia e-Hybrid su Avenger per anticipare i bisogni dei nostri clienti e la mobilità del futuro, in coerenza con il nostro percorso di libertà a zero emissioni”, ha dichiarato Novella Varzi, Country Manager del brand in Italia-