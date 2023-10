Nuova Jeep Renegade: nel 2026 il suo debutto?

Nuova Jeep Renegade è la futura generazione del celebre modello che nella versione attuale uscirà di produzione a Melfi entro la fine del 2025. La futura generazione di questo modello, che potrebbe anche cambiare nome, dovrebbe arrivare nel corso del 2026. La vettura sarà venduta in tutto il mondo ma non sarà più prodotta a Melfi in Italia.

Nuova ipotesi di design a proposito della futura e nuova Jeep Renegade che forse vedremo nel 2026

Si vocifera di uno spostamento in uno degli stabilimenti Stellantis in Spagna forse nello stesso in cui verrà prodotta la nuova Lancia Ypsilon e cioè lo stabilimento Stellantis di Figueruelas vicino alla città di Saragozza. Al momento però sono solo voci e si attendono in merito conferme ufficiali che comunque non dovrebbero tardare ad arrivare e già l’anno prossimo avremo le idee più chiare su questo atteso modello che ancora per molti anni farà parte della gamma della casa automobilistica americana.

A proposito della nuova Jeep Renegade al momento sappiamo che nascerà su piattaforma STLA Small, sarà solo elettrica e avrà dimensioni leggermente più ampie rispetto al modello attuale, per lasciare più spazio al nuovo arrivato Jeep Avenger attuale entry level della gamma della casa americana di Stellantis con i suoi 4,08 metri di lunghezza. A proposito di questo modello, oggi vi segnaliamo che sul web nei giorni scorsi è apparso un nuovo render che ha provato ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto definitivo di questo SUV che continuerà ad avere forme squadrate e sarà maggiormente votato al fuoristrada come indicato dal numero uno di Jeep Meunier nei mesi scorsi.

La nuova Jeep Renegade 2026 immaginata in questo render è una creazione digitale del designer Kleber Silva. Si spera ovviamente che già nel corso del prossimo anno possano arrivare notizie più precise a proposito di questo veicolo che quando arriverà sicuramente farà parlare molto di se a livello globale.