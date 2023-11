Fiat 500X e Jeep Renegade: ecco che fine faranno

Fiat 500X e Jeep Renegade sono due tra le auto di maggior successo sul mercato tra quelle che sono state prodotte negli ultimi anni da Stellantis in Italia. La loro produzione avviene presso lo stabilimento di Melfi da molti anni ormai. La loro carriera però sembra ormai giunta al capolinea. Infatti il 2024 sarà l’ultimo anno di produzione della 500X mentre la Renegade dovrebbe uscire di scena nel 2025. Al loro posto a Melfi saranno prodotte 5 nuove auto elettriche. Si parla di due modelli di DS Automobiles, un SUV e una berlina. Si parla anche della nuova Opel Manta e della nuova Lancia Gamma. Infine ci sarà spazio anche per una erede di Jeep Compass.

Addio vicino per Fiat 500X e Jeep Renegade: ecco cosa accadrà

Quanto al destino di Fiat 500X e Jeep Renegade la prima dovrebbe uscire definitivamente di scena. Infatti non ci sarà una erede diretta. Il suo posto sarà preso dalla Fiat 600 presentata lo scorso 4 luglio. Poi tra due anni nella gamma di Fiat dovrebbe arrivare un secondo crossover soprannominato nuova Multipla che avrà però dimensioni maggiori. Si parla di circa 4,3 metri di lunghezza. Dunque quello della 500X sarà un addio anche se in verità fino allo scorso anno si parlava dell’arrivo di una Fiat 500XL una sorta di versione maxi ma al momento di questo progetto si sono perse le tracce.

Quanto invece alla Jeep Renegade, la vettura dovrebbe avere una nuova generazione anche se non è sicuro al 100 per cento che il nome rimarrà lo stesso. L’auto per differenziarsi maggiormente dalla Jeep Avenger dovrebbe crescere di qualche cm ed essere maggiormente votata all’off road. La vettura che forse sarà prodotta in Spagna su piattaforma STLA Small dovrebbe mantenere le forme squadrate che caratterizzano l’attuale Renegade. Con l’addio di Fiat 500X e la futura generazione di Jeep Renegade in Stellantis si chiude un’era.