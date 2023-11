Fiat 500XL: il nuovo SUV top di gamma è ancora in cantiere?

Un tempo si parlava molto di una nuova Fiat 500XL. Era una specie di Fiat 500X più lunga e su internet erano apparsi alcuni disegni per immaginare come sarebbe stata questa auto. Ma di questo progetto, di cui aveva parlato anche il capo di Fiat Olivier Francois, non si sa più niente. Ora, dopo le presentazioni di Fiat Topolino e Fiat 600, si parla della nuova Fiat Panda e di un’altra auto, un crossover di segmento C che potrebbe essere della stessa famiglia di Panda e chiamarsi nuova Fiat Multipla.

Ultimamente non si parla più di Fiat 500XL ma c’è chi pensa che il top di gamma della famiglia 500 sia ancora tra le idee di Fiat

Per ora una Fiat 500XL non sembra più una cosa urgente. Però qualcuno pensa che dopo il 2025, quando la Fiat 500X non ci sarà più, le cose potrebbero cambiare. Infatti non si esclude che Fiat voglia ampliare ancora la famiglia di 500 con una versione del SUV di segmento C. Sarebbe in sostanza una alternativa più elegante e cara alla nuova Fiat Multipla nel segmento C.

Quindi non solo nel segmento B, dove Fiat nei prossimi anni lancerà la nuova Fiat 600 e la nuova Fiat Panda, ma anche nel segmento C potrebbe esserci questa dicotomia tra la nuova Fiat Multipla e la nuova Fiat 500XL. Ovviamente sono solo ipotesi e forse alla fine Fiat presenterà solo un modello nel segmento C.

Fiat 500XL render

Qui vi mostriamo un disegno fatto da un designer indipendente qualche tempo fa in cui immagina il design di questo modello ipotetico. Si vede chiaramente la somiglianza di questa auto con la 500 e la 500X. Vedremo quindi se Fiat ci sorprenderà ancora una volta proponendo sul mercato qualcosa di simile. Vedremo dunque se l’anno prossimo arriverà qualche notizia più certa su questo futuro e per il momento solo ipotetico nuovo SUV di Fiat.