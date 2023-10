Nuova Opel Manta: ecco cosa sappiamo sul SUV fino ad oggi

Nuova Opel Manta è il nome scelto per uno dei futuri modelli della casa automobilistica tedesca. Il suo debutto dovrebbe avvenire nel 2026 anno in cui inizierà la sua produzione presso lo stabilimento Stellantis di Melfi insieme alla nuova Lancia Gamma come anticipato dalla stessa Stellantis durante un incontro con le sigle sindacali che rappresentano i lavoratori del sito produttivo.

Ecco cosa sappiamo fino a questo momento della nuova Opel Manta che sarà prodotta a Melfi

Nuova Opel Manta è uno dei modelli annunciati da Stellantis che suscita le maggiori curiosità. Infatti questo modello utilizzerà un nome che ha fatto la storia di Opel anche se con il celebre antenato il futuro modello avrà poco da spartire trattandosi di un SUV elettrico al 100 per cento che nascerà su piattaforma STLA Medium e sarà lungo poco meno di 4,8 metri. A quanto pare questo modello avrà molto in comune con la concept car Opel Experimental svelata all’inizio dello scorso mese di settembre. Questa auto potrebbe inoltre avere anche elementi in comune con la nuova Lancia Gamma con cui potrebbe condividere oltre alla stessa piattaforma e allo stesso luogo di produzione anche vari componenti, la gamma di motori e la tipologia di carrozzeria anche se ovviamente con le dovute differenze di stile che caratterizzano i due marchi di Stellantis.

A proposito della nuova Opel Manta, oggi vi mostriamo un nuovo render pubblicato nelle scorse ore dal sito tedesco Auto Bild che prova ad ipotizzare quello che potrebbe essere il suo design definitivo. Anche in questa creazione digitale sembra forte l’influenza della concept Opel Experimental da cui il modello dovrebbe derivare come detto in precedenza.

Ciò significa che si tratta di un’auto grande, con un aspetto da crossover, ma non certo da SUV tradizionale. La forma può essere paragonata a quella della Citroën C5-X, anche se la vettura di Opel è ancora più “coupeggiante”. Opel crede in una filosofia di design che chiama “detox”: disintossicante. Libera da fronzoli inutili e soprattutto bella, ordinata e silenziosa, ma comunque impressionante, perché sarà una vettura abbastanza grande.

Insomma la nuova Opel Manta sarà una sorta di successore spirituale della Opel Insignia, ma con l’aspetto che il mercato sembra chiedere in questi giorni. Il frontale con l’Opel Vizor ritorna, ma in una nuova forma. Anche da questo punto di vista l’Experimental rappresenta un’anteprima della prossima evoluzione del design e lo integra nella parte anteriore con quello che chiama il “4D Vizor”, un’unità completamente trasparente contenente sia il logo del marchio che l’illuminazione. Ovviamente è da vedere quello che rimarrà di quanto visto nella concept car anche nella versione di produzione.