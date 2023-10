Abarth Fastback: lo scorpione intende raddoppiare le sue vendite in Brasile

Raddoppio delle vendite di modelli Abarth venduti nel mercato brasiliano. Questa è l’aspettativa di Fiat nel lanciare il SUV Abarth Fastback, che si aggiunge al Pulse Abarth, presentato lo scorso anno nel portfolio dell’azienda. Secondo Herlander Zola, vicepresidente delle operazioni commerciali di Fiat e Abarth, che ha appena aggiunto Jeep e Ram alle sue funzioni, le vendite si aggirano tra le 350 e le quattrocento unità al mese.

Abarth Fastback: con il debutto di questo modello l’obiettivo dello scorpione sarà quello di raddoppiare le sue vendite in Brasile

“La Pulse Abarth rappresenta circa il 10 per cento del volume delle vendite di SUV. Ci aspettiamo qualcosa di simile anche per l’Abarth Fastback. Possiamo quindi parlare di ottocento Abarth al mese”. Per immettere sul mercato il modello dall’impronta sportiva, Fiat ha riposizionato la gamma Fastback. Almeno il top di gamma: la Limited, anch’essa equipaggiata con il motore T270, e che porta la scritta “powered by Abarth”, ha visto il suo prezzo ridotto.

Zola dice che non si aspetta la fine della versione Limited con il debutto di Abarth Fastback: “Sono clienti diversi. Alcuni acquirenti di versioni più equipaggiate, anche con motori più potenti, non apprezzano lo stile di design sportivo dell’Abarth Fastback”. Quindi, almeno per ora, rimangono entrambe nella gamma. La differenza tra l’una e l’altra si nota nel design: l’Abarth presenta una finitura in fibra di carbonio sulla punta del cofano, spoiler anteriore, spoiler posteriore, doppio scarico sportivo, esclusivi cerchi da 18 pollici e tetto bicolore, tra le altre cose. Ci sono anche innovazioni come la presenza dello scorpione sulla griglia anteriore, la scritta Abarth sul posteriore e altri dettagli.

E sebbene entrambi abbiano lo stesso motore da 185 CV, la differenza in accelerazione è notevole. Chi ha testato il modello sulla pista dell’Autódromo Capuava, a Indaiatuba ha scoperto che la futura Abarth Fastback sarà un modello divertente da guidare. L’ingegneria ha lavorato duramente per ottenere questo risultato: hanno cambiato le sospensioni, la taratura del motore, hanno abbassato un po’ la vettura e hanno sviluppato ruote più larghe e pneumatici che sono diventate più leggeri. La trasmissione, CVT, fornisce risposte più precise e scala marce quando ritiene che il motore abbia bisogno di più potenza.

Il vicepresidente della Fiat ritiene che servirà a un pubblico specifico, a cui piacciono le prestazioni, ad esempio, nei track day. “Si tratta di versioni che aiutano a rafforzare l’immagine del marchio e offrono una buona redditività. Posso dire che il percorso di Abarth continuerà con altri modelli in Brasile”.