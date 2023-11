Peugeot e Citroën anticipano il futuro elettrico di Stellantis

I due marchi francesi più famosi del gruppo Stellantis puntano sull’auto elettrica con due modelli di rilievo e anticipano quello che accadrà al resto dei brand dell’azienda guidata dal CEO Carlos Tavares. Si tratta di Peugeot, che insieme a Jeep, è il brand più forte in Europa, e di Citroën, tradizionalmente simbolo di innovazione e tecnologia. Peugeot ha appena presentato la nuova generazione di 3008, una vettura di successo (più di 1,3 milioni di pezzi venduti, di cui 150mila in Italia), molto richiesta dalle flotte e, soprattutto, perché ora nasce elettrica e solo in seguito sarà disponibile in versioni termico/ibride.

Il futuro elettrico di Stellantis è stato anticipato in questi mesi da Peugeot e Citroen

La nuova piattaforma STLA Medium fa il suo debutto con la nuova generazione di Peugeot 3008. Si tratta della prima delle quattro architetture unificate del gruppo Stellantis, pensate per le auto elettriche. Fino ad ora il gruppo ha usato un mix di piattaforme provenienti da Fca, in via di abbandono, e da Psa, ancora dominanti (anche per quanto riguarda i motori, come i tre cilindri PureTech usati per le versioni termiche dei modelli prodotti a Tichy Fiat 600 e Jeep Avenger e che saranno usati anche per il futuro mini suv Alfa e Romeo e per la prossima Lancia Ypsilon prevista per il 2024 e che sarà costruita a Saragozza). STLA Medium è un’architettura progettata per le auto elettriche che sarà usata anche per molti altri modelli futuri a batteria dei segmenti C e D di altri marchi, tra cui Lancia, Opel, Jeep e Ds, che saranno prodotti in Italia, a Melfi.

La nuova generazione di Peugeot 3008, prodotta nello storico impianto francese di Sochaux, mostra le caratteristiche principali del progetto STLA Medium che saranno poi adottate dai modelli di altri marchi. La vettura ha una batteria da 73 o 93 kWh con ricarica veloce in corrente continua a 160 kW e un’autonomia che varia tra 525 e 700 km (un valore che sfida Tesla) a seconda delle versioni: trazione anteriore in due versioni, standard range (525 km da 73 kWh con motore da 210 cv), long range con 700 km e motore da 230 cv (170 kW) o trazione integrale dual motor da 320 cv totali (240 kW), con il motore anteriore da 210 cv (157 kW) e quello posteriore da 110 cv (83 kW) e 155 Nm di coppia) che assicura le 4 ruote motrici.

Per quanto riguarda invece Citroen, la novità degli ultimi mesi è la E-C3. Si tratta di una utilitaria elettrica a un prezzo accessibile (24mila euro). Ci sono anche le versioni a motore termico, ma la nuova citycar vuole rendere popolare l’auto elettrica. Usa la piattaforma chiamata Smart Car, derivata dalla nota CMP e usata finora per i mercati di India e America Latina. In un certo senso C3 anticipa la prossima Fiat Panda (anche elettrica) visto che questa architettura sarà poi adottata da altri 6 modelli di marchi diversi. La piccola e-car del Double Chevron ha una batteria da 44 kWh che le dà un’autonomia di circa 320 km.

Peugeot e Citroen mostrano così il prossimo futuro di Stellantis, che dovrà affrontare la sfida della transizione energetica anche con accordi importanti come quello con la cinese Leapmotor; una collaborazione che favorirà l’acquisizione di tecnologie per le auto elettriche e soprattutto per i sistemi Extended Range, in cui un motore termico ricarica le batterie della vettura in marcia. Una tecnologia molto interessante come passaggio verso l’elettrico.