Nuova Citroen e-C3 Aircross 2024: prime immagini teaser

Citroen in occasione del debutto della Citroen e-C3 ha mostrato martedì un video teaser di un modello a tre file di sedili per il segmento dei B-SUV. La casa automobilistica francese che fa parte del gruppo Stellantis non ha rivelato il nome del modello, ma si tratta chiaramente della nuova Citroen e-C3 Aircross, che dovrebbe debuttare nel 2024. Il teaser ha mostrato una firma luminosa a LED simile a quella della e-C3, ispirata al concept Citroen Oli. La B-SUV francese adotta una silhouette più alta e squadrata rispetto alla e-C3, con una carrozzeria più lunga rispetto alla precedente generazione.

Prime immagini teaser della nuova Citroen e-C3 Aircross che debutterà nel 2024

La novità più importante del teaser è la conferma della capacità di trasportare 7 passeggeri in una disposizione 2+3+2. Questo renderà la nuova Citroen e-C3 Aircross l’unica 7 posti nel segmento, offrendo una valida alternativa alla Dacia Jogger. Per offrire il massimo comfort a tutti gli occupanti, l’allestimento prevede delle bocchette del clima dedicate posizionate sul tetto. Citroen non ha ancora fornito le specifiche tecniche del modello, ma si presume che sarà basato sulla piattaforma Smart Car, introdotta nella C3/e-C3, che permette di ospitare sia motori elettrici puri che ibridi in serie con range extender. La stessa versione allungata della nuova piattaforma sarà utilizzata nella prossima generazione dell’Opel Crossland, che arriverà nel 2024 continuando la relazione di parentela con la Citroen C3 Aircross.

La C3 Aircross destinata al mercato europeo misurerà probabilmente quasi 4,32 m di lunghezza, ovvero 170 mm (6,7 pollici) in più rispetto al suo predecessore. La nuova Citroen C3 Aircross sarà prodotta nello stabilimento di Trnava in Slovacchia, dove verranno realizzati anche altri modelli basati sulla piattaforma Smart Car. La nuova C3 Aircross sarà uno dei pilastri della strategia di Citroen, che punta a diventare leader nel mercato dei veicoli elettrici low-cost in Europa. Molto probabilmente questo veicolo avrà molte cose in comune con la nuova Fiat Multipla al pari di quello che accadrà con la Citroen e-C3 e la nuova Fiat Panda.