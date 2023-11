Carlos Tavares: ‘Stellantis pronta a produrre di più in Italia da subito’

Nelle scorse ore il numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares, ha rilasciato alcune dichiarazioni molto interessanti in vista del tavolo di sviluppo dell’automotive del prossimo 6 dicembre con il Ministero delle imprese e del made in Italy in cui si discuterà dell’aumento della produzione nel nostro paese con l’obiettivo del governo di riportarla ad un milione di auto l’anno. In proposito Tavares ha detto che il gruppo Stellantis è pronto fin da subito ad aumentare la produzione di auto in Italia.

Carlos Tavares conferma la disponibilità di Stellantis ad aumentare la produzione in Italia e da tre suggerimenti al governo

Carlos Tavares ha dichiarato che per aumentare la produzione di auto sarà prima importante avere a disposizione maggiori incentivi per l’acquisto di auto elettriche da parte dei clienti. Il numero uno di Stellantis ha poi confermato che con il governo italiano sono in corso già da tempo discussioni molto produttive e che dunque un accordo potrebbe essere raggiunto in tempi abbastanza brevi. Il portoghese ha voluto dare tre suggerimenti ribadendo più volte che si tratta di consigli e non di richieste.

Il primo come dicevamo poc’anzi è quella di aumentare gli incentivi consentendo così al suo gruppo di produrrà più Fiat 500 elettriche a Mirafiori e in futuro anche altri modelli. Il secondo consiglio è quello di fare in modo che le norme euro 7 vengano rinviato o eliminate del tutto per non mettere in difficoltà la produzione di modelli come Fiat Panda a Pomigliano. Il terzo suggerimento riguarda l’abbassamento di costi di produzione e di manodopera in maniera da essere più competitivi con la concorrenza cinese.

Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares

Carlos Tavares ha chiesto al governo di fare in fretta e di intervenire da subito e non tra qualche anno quando ormai sarà troppo tardi. Tavares ha detto che sa benissimo che le cose potrebbero cambiare rapidamente nel prossimo futuro e quindi dovrà farsi trovare pronto per il bene dei suoi dipendenti ed intervenire tempestivamente per cambiare le cose qualora la situazione lo richieda.