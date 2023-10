DS 3: la gamma del crossover si evolve con interessanti novità

La DS 3 si afferma nel panorama automobilistico con una serie di innovazioni e caratteristiche che rafforzano il suo posizionamento nel segmento. In questo articolo analizzeremo le novità introdotte nelle scorse ore.

DS Automobiles ha effettuato una serie di modifiche nella gamma del suo crossover, introducendo quattro distinti allestimenti. Le versioni Bastille e Performance Line sono state particolarmente valorizzate con l’aggiunta di vetri oscurati – presenti sia nei finestrini laterali posteriori che nel portellone. Un tocco di classe è dato anche dai cerchi in lega Dublino da 17”.

DS 3: ecco le ultime novità introdotte nella line-up europea

In termini di comfort, la nuova DS 3 si distingue ulteriormente. Elementi come il bracciolo centrale anteriore, le alette parasole con specchietti di cortesia e LED integrati, lo specchietto retrovisore elettrocromatico e i vetri oscurati posteriori sono ora di serie. Il sistema Advanced Traction Control, che garantisce aderenza su varie superfici stradali, è standard per le varianti a benzina e diesel.

Per chi desidera il top c’è l’allestimento Opera, che offre interni in nappa Nero Basalto e sedili dal design “a cinturino d’orologio”. Inoltre, Esprit de Voyage porta un tocco di esclusività con interni in Pebble Grey e i distintivi cerchi Kyoto da 18”.

Durante l’anno, DS Automobiles ha ampliato i servizi connessi. Nel primo trimestre, grazie al Trip Planner, i proprietari delle DS 3 E-Tense e DS 3 Crossback E-Tense hanno potuto sfruttare l’app MyDS per programmare viaggi 100% elettrici e sincronizzarli con il navigatore.

Ma non è tutto. Nel secondo trimestre, un servizio di monitoraggio mensile ha fornito ai proprietari un resoconto dettagliato sullo stato della loro auto, indicando eventuali manutenzioni da effettuare.

Tra le innovazioni spicca il DS Iris System, che con la sua funzione On-Street Parking stima la probabilità di trovare parcheggio. Altre funzionalità, come Remote Control e Connected Alarm, già presenti sulla DS 4, saranno implementate su tutta la gamma nel prossimo futuro.

Pacchetti di servizi connessi

A partire dal 1° luglio, tutti i servizi connessi saranno raggruppati in due pacchetti di serie. Il Connect One Pack, disponibile per 10 anni, include tra le altre cose funzioni SOS, DS Assistance e aggiornamenti via OTA.

Mentre il Connect Plus Pack, integrato nel DS Iris System per tre anni, arricchisce l’esperienza di guida con navigazione 3D connessa, riconoscimento vocale e molte altre funzionalità esclusive per i veicoli elettrificati.