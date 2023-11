Lancia Thema: un evento esclusivo per celebrare la sua nascita e il successo

L‘Heritage Hub ha recentemente ospitato un dibattito per ricordare la storia e il successo della Lancia Thema, la berlina di lusso che per dieci anni ha dominato il mercato italiano e ha competuto con i marchi europei più prestigiosi. Questo evento esclusivo è solo uno dei tanti appuntamenti che si svolgono sempre più frequentemente in questa location affascinante, situata negli spazi dell’ex Officina 81 di Via Plava a Torino, all’interno dell’area industriale di Mirafiori.

Un evento esclusivo per celebrare la nascita e il successo della Lancia Thema

L’Heritage Hub non è solo un luogo di lavoro e un polo museale, ma anche uno spazio aperto alla città, dove il patrimonio storico e i valori dell’industria automobilistica si integrano con l’intrattenimento moderno e lo svolgimento, in un’area riservata, di workshop aziendali, giornate universitarie e conferenze stampa. Per questo motivo, la location è disponibile per eventi privati o pubblici, offrendo ai partecipanti un’esperienza emozionante nel tempo. Per maggiori informazioni sulle possibilità, è possibile contattare la casella di posta elettronica dedicata.

Chi vuole visitare l’Heritage Hub può prenotare online i biglietti per i tour guidati, che durano circa due ore e si svolgono solitamente il venerdì, il sabato e la domenica. In occasione della Thema, il gruppo CAReGIVER ha organizzato un evento speciale. Si tratta di una rete di oltre 200 professionisti tra ingegneri, tecnici e collaudatori che hanno fatto parte del mondo Fiat nella seconda metà del Novecento e che mantengono viva la passione per l’automobile anche se molti di loro sono andati in pensione.

Il giornalista Francesco Forleo ha moderato un dibattito con alcuni dei protagonisti che hanno dato vita alla Lancia Thema, la storica vettura Lancia nata da una collaborazione tra Fiat, SAAB e Alfa Romeo. Sul palco sono intervenuti Roberto Giolito, responsabile di Stellantis Heritage (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Abarth), Paolo Loiotile, responsabile del prodotto Lancia presso Stellantis, e i seguenti esperti che hanno lavorato al progetto della Thema: Beppe Perlo, Mauro Palitto, Paolo Massai, Bruno Cena, Luigi Filtri, e Vincenzo Nervi. Ognuno di loro ha raccontato la propria esperienza e il proprio ruolo nella realizzazione del modello, che fu una sfida tecnica e organizzativa di grande rilievo. Accanto a loro, erano esposte tutte le versioni della Lancia Thema, parte della collezione di Heritage Stellantis che conta oltre 300 vetture in mostra all’HUB.