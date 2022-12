Nuova Lancia Thema: l’ammiraglia per un brand premium che si rispetti

Nuova Lancia Thema è sicuramente una delle auto più famose e popolari tra quelle che hanno fatto parte della gamma della casa automobilistica piemontese nel corso della sua lunga storia. A proposito di questo modello che ancora oggi ha molti estimatori in Italia e nel mondo, segnaliamo che nelle scorse ore su YouTube è apparso un video render dell’architetto e designer Tommaso D’Amico in cu viene ipotizzato quello che potrebbe essere l’aspetto di un simile modello qualora il gruppo Stellantis decida di riportarlo in vita.

Ecco come potrebbe essere una nuova Lancia Thema

Dobbiamo precisare che al momento nei piani di rilancio di Lancia non sembra trovare spazio una nuova Lancia Thema. Il CEO di Lancia Luca Napolitano ha dichiarato che ci sarà in futuro un’ammiraglia per il marchio ma questa avrà le sembianze di un crossover elettrico che sarà prodotto a Melfi dal 2026 e che avrà un design particolarmente innovativo. Per il resto sono state confermate nuove generazioni di Ypislon nel 2024 e Delta nel 2028.

Come sappiamo il gruppo Stellantis ha intenzione di rilanciare Lancia nel segmento premium del mercato auto creando al marchio una propria nicchia. Nel caso in cui le cose dovessero andare bene ed effettivamente il rilancio del brand fosse compiuto, allora l’ipotesi di vedere nuove auto nella gamma di Lancia potrebbe effettivamente trovare fondamento. Anche l’idea di una nuova Lancia Thema come futura ammiraglia del marchio potrebbe avere perfettamente senso.

A proposito di questo render il designer che ha realizzato questa creazione digitale di una nuova Lancia Thema immagina l’ammiraglia con uno stile moderno ed elegante ma con riferimenti ai mitici modelli del passato che hanno fatto la storia del brand.

D’Amico ha pure immaginato l’abitacolo di questa auto, un interno molto lussuoso e tecnologico dominato dalla presenza di un quadro strumenti dotato di una vasta serie di optional di ultima generazione con moderni sistemi di infotainment e connettività.

Vedremo dunque come si evolverà la situazione di Lancia nei prossimi anni, come saranno accolti i suoi nuovi modelli e quali sorprese per il futuro aspetteranno i numerosi fan della casa automobilistica piemontese.