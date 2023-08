Nuova Jeep Compass: si avvicina il suo momento

Jeep Compass 4xe è una delle novità più interessanti del marchio americano, che ha lanciato la sua prima gamma di veicoli ibridi plug-in nel 2020. Ma come sarà la nuova Jeep Compass 4xe? Un render pubblicato dal designer Mirko Del Prete immagina il possibile aspetto della vettura nel 2025, anno in cui potrebbe debuttare la futura generazione. Il render si basa sulle ultime indiscrezioni e sui trend del mercato e propone una vettura dal look più moderno e aggressivo.

Nuova Jeep Compass: un render di Mirko Del Prete immagina così la futura generazione del celebre SUV che sarà costruito a Melfi

Il render mostra una Nuova Jeep Compass 4xe con un frontale completamente ridisegnato, che si ispira al design della Jeep Wagoneer. La calandra è più stretta e allungata, e ospita il logo Jeep illuminato. I fari sono più piccoli e affilati, e presentano una firma luminosa a forma di L. Il paraurti anteriore è più sporgente e scolpito, e integra delle grandi prese d’aria laterali.

Il profilo laterale della nuova Jeep Compass 4xe del render è simile a quello attuale, ma presenta delle linee più pulite e dinamiche. Le maniglie delle portiere sono nascoste nella carrozzeria, mentre i cerchi in lega sono di dimensioni maggiori e dal design sportivo. Il posteriore della Compass 4xe del render è anch’esso rinnovato, con dei nuovi fanali a LED collegati da una barra luminosa orizzontale. Il paraurti posteriore è più massiccio e ospita due terminali di scarico cromati.

Gli interni della nuova Jeep Compass 4xe del render non sono visibili, ma si può immaginare che siano ancora più tecnologici e raffinati di quelli attuali. Si può ipotizzare che la plancia digitale sia ancora più ampia e personalizzabile, che il sistema di infotainment sia ancora più avanzato e connesso, e che i materiali siano ancora più pregiati e confortevoli.

Per quanto riguarda la gamma dei motori della nuova Jeep Compass 4xe, molto probabilmente la vettura sarà solo elettrica. Si può anche pensare che la Compass 4xe del futuro possa integrare delle soluzioni di guida autonoma e assistita, per rendere la guida ancora più sicura e piacevole. Il render della Jeep Compass 4xe del 2024 è solo un’ipotesi, ma è un’ipotesi molto interessante e realistica. La Compass 4xe è una vettura che ha saputo conquistare il pubblico con il suo stile e le sue prestazioni, e che potrebbe continuare a farlo con il suo sviluppo futuro. Essa è una vettura che rappresenta il meglio della tecnologia e del design americani. Ricordiamo che questo modello sarà una delle 5 nuove auto ad essere prodotta a Melfi su piattaforma STLA Medium.