Le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio 2024 debuttano in un altro mercato

Alfa Romeo ha presentato le nuovissime Alfa Romeo Giulia e Stelvio 2024 in Messico. Le due auto del Biscione debuttano nell’importante mercato auto centro americano con importanti modifiche estetiche e tecnologiche, nonché una maggiore raffinatezza in tutti i loro componenti che le confermano come l’opzione migliore nei rispettivi segmenti di mercato, grazie ad una impeccabile dinamica di guida e ad una esperienza sublime che trasmettono durante la guida.

Debuttano in Messico le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio 2024

Altra importante novità per le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio 2024 è l’introduzione delle versioni d’ingresso denominate Sprint su Giulia e Ti su Stelvio, che garantiscono un perfetto equilibrio tra lusso, raffinatezza e sportività ma con il giusto prezzo. Lo step intermedio per Giulia e Stelvio 2024 è la variante denominata Veloce, che integra un ampio elenco di accessori sportivi, sia estetici che funzionali, oltre a un ampio catalogo di colori, un sistema audio ad alta fedeltà Harman/Kardon e doppio tetto apribile.

Per i clienti che cercano una maggiore raffinatezza, con la nuova versione denominata Competizione per Giulia e Stelvio si raggiunge uno squisito equilibrio tra lusso e dinamismo, con il tradizionale fascino visivo dell’azienda milanese grazie ad un colore spettacolare chiamato Moonlight Grey con finitura opaca, una sospensione attiva che garantisce dinamica di guida, oltre ai suoi dettagli esclusivi.

Al top della gamma di Alfa Romeo Giulia e Stelvio 2024, rimangono le versioni Quadrifoglio ad alte prestazioni, con uno dei motori più potenti del loro segmento, con un chiaro orientamento per gli appassionati e i fan dell’azienda italiana grazie alle loro impressionanti qualità dinamiche. È importante notare che le due auto del Biscione offrono Sistemi Avanzati di Assistenza alla Guida (ADAS) di livello 2 che, grazie ad una serie di radar, telecamere e sensori, consentono al veicolo di allertare il conducente ad intraprendere qualche azione concreta per prevenire un incidente.