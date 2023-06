Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio: al via gli ordini

Le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio sono pronte a conquistare gli appassionati di sportività e prestazioni. Da oggi sono infatti aperti gli ordini delle versioni più potenti e raffinate delle due icone del Biscione, che si presentano con un design ancora più aggressivo e una dotazione tecnologica all’avanguardia.

Sono ordinabili in Italia presso gli esclusivi showroom del marchio le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio

Le nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio si distinguono per il motore 2.9 V6 biturbo da 510 CV, capace di regalare emozioni uniche al volante, grazie a una coppia di 600 Nm e a uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi per la berlina e in 3,6 secondi per il SUV. Il sound del motore è inconfondibile e coinvolgente, grazie al sistema di scarico Akrapovič in titanio con terminali in carbonio.

Le nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio offrono anche un livello elevato di sicurezza e connettività, grazie ai sistemi di assistenza alla guida di livello 2, come il cruise control adattivo con funzione stop&go, il mantenimento della corsia attivo, il riconoscimento dei segnali stradali e il monitoraggio degli angoli ciechi. Inoltre, le due vetture sono dotate del nuovo sistema di infotainment con schermo touch da 8,8 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, e del quadro strumenti digitale da 7 pollici. Le nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio si riconoscono anche per alcuni dettagli estetici che ne esaltano il carattere sportivo, come i nuovi fari anteriori a LED con cornice scura, la nuova calandra anteriore con inserti in carbonio, i nuovi cerchi in lega da 21 pollici per il SUV e i nuovi colori della carrozzeria, tra cui il Rosso Villa d’Este.

Gli interni sono curati nei minimi particolari, con materiali pregiati come l’Alcantara e il carbonio, e sedili sportivi Sparco con cuciture rosse o verdi. Le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio sono già ordinabili presso la rete di concessionari del marchio italiano.

Le Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio sono le versioni più potenti e raffinate delle due icone del Biscione, che rappresentano il simbolo di Nobile Sportività Italiana Alfa Romeo. La Giulia Quadrifoglio è la berlina sportiva che ha debuttato nel 2016, come erede della Giulia GTA del 1965. Si tratta di una vettura dal design elegante e dinamico, con una carrozzeria in alluminio e fibra di carbonio, e un’aerodinamica ottimizzata. La Giulia Quadrifoglio è spinta da un motore 2.9 V6 biturbo da 510 CV, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi e di raggiungere una velocità massima di 307 km/h. Il motore è abbinato a un cambio automatico a otto rapporti e a un differenziale autobloccante attivo. La Giulia Quadrifoglio offre anche un elevato livello di sicurezza e connettività, grazie ai sistemi di assistenza alla guida di livello 2 e al sistema di infotainment con schermo touch da 8,8 pollici.

Lo Stelvio Quadrifoglio è il SUV sportivo che ha debuttato nel 2017, come primo modello del genere nella storia di Alfa Romeo. Si tratta di una vettura dal design muscoloso e raffinato, con una carrozzeria in alluminio e fibra di carbonio, e un baricentro basso. Lo Stelvio Quadrifoglio è spinto dallo stesso motore della Giulia Quadrifoglio, ma con una potenza potenziata a 520 CV, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi e di raggiungere una velocità massima di 283 km/h. Il motore è abbinato a un cambio automatico a otto rapporti e a un sistema di trazione integrale Q4. Lo Stelvio Quadrifoglio offre anche un elevato livello di sicurezza e connettività, grazie ai sistemi di assistenza alla guida di livello 2 e al sistema di infotainment con schermo touch da 8,8 pollici.