Alfa Romeo Giulia e Stelvio sono le auto più belle, secondo i tedeschi

Il prestigioso Autonis Design Award 2023 ha confermato la maestria di Alfa Romeo nella progettazione delle sue auto.

La casa automobilistica di Arese ha ricevuto un’onorificenza notevole grazie al design innovativo e distintivo delle sue creazioni. I lettori della celebre rivista Auto Motor Und Sport hanno dimostrato, ancora una volta, la loro stima nei confronti del marchio milanese, eleggendo l’Alfa Romeo Giulia e l’Alfa Romeo Stelvio come le regine nelle categorie Vetture di medie dimensioni e SUV/fuoristrada, rispettivamente.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio: le due vetture del Biscione sono state premiate da Auto Motor Und Sport

Una domanda posta dalla testata tedesca ha animato il dibattito: può il design di un’auto rimanere fonte d’ispirazione anche a distanza di anni dalla sua presentazione? La risposta dei lettori è stata un risonante sì, con oltre 14.500 partecipanti che hanno espresso una chiara predilezione per il Biscione.

La Giulia, la rinnovata e pluripremiata berlina sportiva, ha guadagnato un impressionante 66,4% dei voti nella sua categoria mentre lo Stelvio si è distinto tra i grandi SUV/fuoristrada conquistando il 39,7% dei consensi.

Alejandro Mesonero-Romanos, la mente dietro il design di Alfa Romeo, ha espresso il suo orgoglio per questo riconoscimento: “L’apprezzamento dimostrato dai lettori di Auto Motor Und Sport ci gratifica immensamente. Riflette la passione e la dedizione con cui il Centro Stile Alfa Romeo lavora per creare veicoli dal design distintivo, affascinante e intramontabile”.

Durante la cerimonia di premiazione tenutasi alla Fiera di Stoccarda, è stato Niccolò Biagioli, a nome del brand di Stellantis, a ritirare i premi. Ha voluto sottolineare: “La costante ammirazione per il nostro design in Germania è una testimonianza del duro lavoro e della tradizione d’eccellenza del nostro team di designer a Torino, il Centro Stile Alfa Romeo. Il futuro si preannuncia luminoso e non vediamo l’ora di svelare i nostri nuovi progetti ai fan tedeschi”.

Lo stesso premio è stato vinto in passato da altri modelli del brand

Da non dimenticare che nelle passate edizioni dell’Autonis Design Award, l’azienda ha già ricevuto ampio riconoscimento. Modelli come la Giulietta, la Mito, il Tonale e le precedenti versioni di Giulia e Stelvio sono state celebrate per il loro design eccezionale.

Con oltre 100 auto partecipanti suddivise in 12 categorie, l’edizione 2023 del premio ha visto il produttore milanese dominare, confermando la sua reputazione per la bellezza senza tempo nel design automobilistico.