La Dodge Charger volante schiacciata da un bus contro un edificio | Video

Un bruttissimo incidente si è consumato negli Stati Uniti d’America. Protagonista una Dodge Charger “volante”, schiacciata da un autobus mentre con le ruote staccate da terra ha incrociato la sua traiettoria. Grazie a Dio, tutti i protagonisti dello spaventoso crash sono sopravvissuti: il rischio di una carneficina era concreto, ma una mano miracolosa ha fatto la felice differenza. L’esito poco cruento dell’incidente ci consente di analizzare con uno stato d’animo più sereno le sue dinamiche.

I fatti sono stati ripresi da una videocamera di sorveglianza e restituiscono il terrore di quegli attimi. Sembra la scena di un film d’azione, ma è tutto drammaticamente vero. Teatro dei fatti un incrocio tra South Street e California Avenue, a Long Beach, in California. Qui la Dodge Charger, a mezz’aria dopo aver attraversato un piccolo dosso dopo il segnale di Stop, è stata colpita da un autobus urbano di grandi dimensioni, che ha scaraventato la vettura verso il muro di un edificio, colpito anche dal mezzo pesante.

Screen shot da video KTLA 5

In qualche modo, tutti sono riusciti a salvare la pelle. Nel complesso ci sono stati 14 feriti, 5 dei quali sono finiti all’ospedale. Come riferiscono i colleghi di carscoops, le lesioni variano da lievi a critiche, ma nessuno sembra in pericolo di vita. Ad essere coinvolti, non nel contatto ma nel flusso di paura, sono stati anche i clienti di un ristorante che occupa il piano terra della palazzina colpita. I vigili del fuoco hanno dovuto ricorrere alle fauci della vita per tirare fuori i due passeggeri dalla Dodge.

Le lesioni prodotte sull’unità immobiliare destinataria della sgradita visita hanno spinto le autorità a sfollare due residenti. Nessuno, per fortuna, nell’edificio è rimasto ferito. Al momento non si hanno notizie sulle ragioni del passaggio all’incrocio, a ritmo spedito, della Dodge Charger. O il conducente non ha visto affatto il segnale o lo ha ignorato oppure ancora è successo qualcosa che sfugge al campo delle nostre ipotesi. Sarebbe interessante conoscere le cause dell’accaduto, ma al momento l’unica cosa che ci interessa davvero è che nessuno abbia lasciato questo mondo.

Fonte | Carscoops