Ferrari 488 Pista completamente distrutta in seguito a un brutto incidente

Una Ferrari 488 Pista è stata completamente distrutta dopo un bruttissimo incidente avvenuto lungo un’autostrada in Polonia. Secondo quanto riportato dai media locali, l’incidente è avvenuto nei pressi di Wyrzysk.

Il conducente ha perso il controllo della potente 488 Pista da 720 CV mentre percorreva la superstrada S10. La supercar del cavallino rampante è scivolata fuori dal lato della strada ed è andata a sbattere contro il guard rail.

Ferrari 488 Pista: la supercar è andata a finire contro il guard rail mentre percorreva una superstrada

A causa della sua altezza bassa, la Ferrari è scivolata sotto il guard rail, distruggendo completamente la parte anteriore, il parabrezza e il tetto. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco e la polizia locale e per fortuna il conducente n’è uscito illeso nonostante la gravità dell’incidente.

Purtroppo, non si conosce ancora la dinamica dell’accaduto, ma è probabile che il conducente della Ferrari 488 Pista si sia imbattuto in un fondo stradale scivoloso che, accelerando un po’ più del dovuto, ha fatto rotolare le ruote posteriori e di conseguenza ha perso il controllo andando a finire direttamente nel guard rail.

Come potete vedere dalle immagini, la 488 Pista purtroppo non può essere riparata in quanto praticamente tutti i lati sono andati distrutti. Forse, il proprietario potrebbe recuperare il motore e la trasmissione e qualche altra cosa, ma sicuramente gran parte della supercar verrà demolita.

Ricordiamo che la Ferrari 488 Pista è stata presentata ufficialmente in occasione del Salone di Ginevra 2018 e si propone come la versione più performante della 488 GTB. Sotto il cofano è presente un motore V8 biturbo da 4 litri capace di generare 720 CV di potenza a 8000 g/min e 770 Nm di coppia massima.

Gli ingegneri di Maranello hanno lavorato per rendere la vettura più leggera della versione standard. Grazie all’ausilio della fibra di carbonio per cofano, paraurti, alettone posteriore e cerchi da 20” disponibili come optional, la Pista propone un peso complessivo di 1280 kg anziché 1370 kg. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 2,85 secondi mentre da 0 a 200 km/h in 7,6 secondi. La velocità massima supera invece i 340 km/h.

Nella gamma dello storico marchio modenese, la Ferrari 488 Pista può essere considerata il successore del 458 Speciale e il suo V8 biturbo propone 115 CV in più. La supercar sfrutta le novità introdotte e sperimentate nella 488 Challenge, come il layout di aspirazione del motore con le prese d’aria spostate dalla fiancata alla zona dello spoiler posteriore dove sono collegati direttamente con l’ingresso aria del powertrain.

In questo modo è stato possibile ridurre drasticamente le perdite di carico fluidodinamiche e quindi aumentare la portata del flusso d’aria in ingresso nel motore e allo stesso tempo contribuire all’aumento della potenza.