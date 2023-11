Alfa Romeo: tre berline nel suo futuro?

Alfa Romeo nei prossimi anni rivoluzionerà la sua gamma con tanti nuovi modelli. E’ prevista una novità all’anno da qui al 2030. Se fino a qualche anno fa molti pensavano che nella futura gamma della casa automobilistica del Biscione ci sarebbe stato posto solo ed esclusivamente per SUV e crossover le dichiarazioni del CEO Jean Philippe Imparato hanno invece smentito in più occasioni che le cose andranno così. Il boss dello storico marchio milanese ha infatti confermato che in futuro la sua azienda continuerà a puntare anche su berline e auto sportive che fanno parte della tradizione e del DNA del marchio.

Ecco quali potrebbero essere le tre berline che faranno parte in futuro della gamma di Alfa Romeo

In base a quanto trapelato fino ad ora in futuro potrebbero essere ben tre le berline che faranno parte della gamma della casa automobilistica del Biscione. La prima ad arrivare sarà la seconda generazione di Alfa Romeo Giulia. Questa auto è stata confermata ufficialmente lo scorso anno dal CEO Imparato. Il suo debutto dovrebbe avvenire entro la fine del 2025. La vettura sarà prodotta sempre in Italia molto probabilmente presso lo stabilimento Stellantis di Cassino. Questa auto nascerà su piattaforma STLA Large e sarà la prima auto della casa automobilistica del Biscione ad arrivare sul mercato solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica. La sua gamma dovrebbe essere piuttosto vasta e dovrebbe comprendere varie versioni che si differenzieranno a seconda della potenza e dell’autonomia. Previste version ia trazione integrale e versioni a trazione posteriore.

La versione entry level dovrebbe avere non meno di 300 – 350 cavalli. La versione intermedia che potrebbe essere la Veloce potrebbe avere tra i 700 e gli 800 cavalli. La versione top di gamma della nuova Alfa Romeo Giulia sarà ancora la Quadrifoglio. Di questa auto si dice che offrirà prestazioni davvero importanti forse raggiungendo addirittura i 1.000 cavalli.

Nel 2027 dovremmo assistere al debutto della seconda berlina di Alfa Romeo. Si tratterà di un modello di segmento E che sarà molto sportivo nello stile tanto che più che di berlina sarebbe più corretto parlare di berlina coupé. Di questa auto sappiamo che sarà ispirata alla mitica SZ che avrà una versione top di gamma Quadrifoglio dalle prestazioni eccezionali e che anche per lei come Giulia la piattaforma sarà la STLA Large. Questa vettura però sarà più grande di Giulia essendo stata pensata per mercati quali Cina e Stati Uniti. Per quanto riguarda il nome si parla di nuova GTV ma ovviamente mancano ancora conferme ufficiali dunque non escludiamo che alla fine possa essere un altro il suo nome.

Infine la terza e ultima berlina che dovrebbe fare parte della gamma di Alfa Romeo sarà l’erede di Giulietta. Ci riferiamo ad una berlina compatta di segmento C lunga meno di 4,5 metri che potrebbe chiamarsi nuova Giulietta ma non si esclude nemmeno un altro nome. Infatti non si tratterà di una tipica berlina hatchback ma di qualcosa di più sportivo con coda tronca e stile coupè. Questa vettura se si farà sarà venduta solo in Europa e in base a quanto dichiarato nei mesi scorsi da Imparato potrebbe anche avere il nome di nuova Alfetta. Con queste tre auto più le altre che arriveranno nei prossimi anni il Biscione punta a diventare un brand premium globale approfittando anche delle trasformazioni in atto nel settore con il passagio ad una mobilità completamente elettrica cosa che potrebbe rimescolare le carte in tavola.