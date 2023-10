Nuova Alfetta: ecco quando avremo conferme

Nuova Alfetta è uno dei modelli che in futuro potrebbero far parte della gamma della casa automobilistica del Biscione. Il suo possibile ritorno è stato anticipato nei mesi scorsi dallo stesso numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato. Il francese aveva dichiarato che lui e il suo team stavano pensando di riportare il mitico nome sul mercato e darlo ad una futura vettura di segmento C definita come una berlina coupeggiante. L’auto sarebbe stata fatta solo per l’Europa rappresentando una eccezione ad una gamma composta da modelli globali pensati per fare bene in tutto il mondo.

Il possibile arrivo di una nuova Alfetta potrebbe essere confermato entro pochi mesi

Al momento non è ancora chiaro se una nuova Alfetta si farà realmente. Se ciò avverrà sarà prodotta in Italia su piattaforma STLA Medium e sarà solo elettrica. L’auto potrebbe avere la coda tronca e una lunghezza di circa 4,5 metri. Molto probabilmente una decisione a proposito del ritorno di questo nome nella gamma dello storico marchio milanese sarà preso nel corso dei prossimi mesi quando Alfa Romeo deciderà quali altri modelli lanciare sul mercato dopo quelli già approvati per i prossimi anni. Ci referiamo naturalmente al B-SUV che vedremo il prossimo anno e alle nuove generazioni della berlina Giulia e del SUV Stelvio. Infine nel 2027 è prevista una nuova ammiraglia pensata per fare bene negli USA. Gli altri modelli non ancora approvati che potrebbero arrivare dopo il 2027 oltre alla nuova Alfetta dovrebbero essere una spider, un SUV di segmento E e forse anche la versione elettrica di Tonale.

Nuova Alfetta rappresenterebbe dunque un’alternativa al SUV Tonale per chi cerca qualcosa di diverso nel segmento C del mercato premium. Vedremo dunque se alla fine questo modello si farà realmente come sperano la maggior parte dei fan della casa automobilistica del Biscione.