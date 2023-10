Nuova Alfa Romeo Giulia 2025: design pazzesco in un nuovo video

Nuova Alfa Romeo Giulia 2025 è indubbiamente una delle novità più attese per quanto riguarda la casa automobilistica milanese che nei prossimi anni arricchirà la sua gamma con tanti nuovi modelli. Ne arriveranno uno all’anno a partire dal prossimo quando debutterà un nuovo SUV compatto. La seconda generazione di Giulia sarà la seconda novità ad arrivare. Infatti il suo debutto è infatti previsto entro la fine del 2025. Questo ovviamente sempre che nel frattempo non siano sopraggiunti ritardi.

Un video anticipa quello che potrebbe essere l’aspetto della nuova Alfa Romeo Giulia 2025

A proposito della nuova Alfa Romeo Giulia 2025, oggi vi segnaliamo che nelle scorse ore sul canale YouTube del designer e creatore digitale Tommaso D’Amico è apparso un nuovo video render che ha immaginato come sarà la nuova versione della berlina di segmento D che lo scorso anno è stata ufficialmente confermata dal numero uno del Biscione, ci riferiamo naturalmente al CEO Jean Philippe Imparato.

L’architetto D’Amico ha immaginato questa auto con un design davvero pazzesco. Le linee disegnate esaltano ancor di più la sportività che contraddistingue questo modello che con la sua futura generazione guadagnerà qualche cm grazie alla nuova piattaforma STLA Large su cui verrà costruita con produzione che dovrebbe ancora una volta avvenire presso lo stabilimento Stellantis di Cassino nel Lazio.

Ricordiamo che la nuova Alfa Romeo Giulia 2025 arriverà sul mercato solo in versione elettrica al 100 per cento. Questo in quanto Alfa Romeo ha deciso negli scorsi anni di passare all’elettrico e dunque Giulia sarà la prima auto ad essere prodotta solo a zero emissioni. Questo ovviamente non significa che ci sarà una sola versione della berlina. Anzi la gamma sarà piuttosto vasta con diverse varianti che si distingueranno per diverse potenze, autonomie e allestimenti. Si dice che la versione entry level potrebbe partire da circa 350 cavalli.

Poi ci sarà anche una versione Veloce con circa 700 – 800 cavalli e infine una Quadrifoglio con circa 1.000 cavalli e prestazioni davvero impressionanti. L’autonomia dovrebbe essere intorno agli 800 km. Anche questa però varierà in base alla versione e alla grandezza della batteria. I prezzi saranno comunicati solo in fase di presentazione ma azzardiamo che saranno un po’ più alti rispetto ad oggi anche se si spera che per quella data nel frattempo il costo delle auto elettriche si sia ridotto notevolmente.

Ricordiamo infine che oltre alla nuova Alfa Romeo Giulia 2025, il Biscione lancerà un SUV compatto nel 2024 che sarà prodotto in Polonia, la nuova Alfa Romeo Stelvio nel 2026 mentre nel 2027 e nel 2028 arriveranno due auto di segmento E. Si tratterà di un grande SUV e di una berlina coupé. Con queste auto lo storico marchio milanese inizia la sua rincorsa per diventare il brand premium globale di Stellantis aumentando notevolmente le sue quote di mercato in tutto il mondo ed in particolare in Cina e Stati Uniti.