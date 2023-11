Nuova Alfa Romeo GTV: cosa sappiamo finora e come potrebbe essere

Nuova Alfa Romeo GTV è una delle vetture più attese dagli appassionati del marchio del biscione, che sperano di rivedere presto il mitico nome di Gran Turismo Veloce su una coupé sportiva e raffinata. La nuova GTV era stata annunciata nel 2018 come parte del piano industriale di Alfa Romeo, ma da allora non si sono avute molte notizie ufficiali sul suo sviluppo. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, la vettura sarebbe ancora in cantiere e potrebbe debuttare entro il 2027 grazie all’avvento del gruppo Stellantis. Vediamo cosa sappiamo finora e come potrebbe essere la nuova Alfa Romeo GTV.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Alfa Romeo GTV futura ammiraglia del brand premium di Stellantis

La nuova GTV dovrebbe essere basata sulla piattaforma STLA Large, la stessa che darà origine alle future generazioni di Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Si tratterebbe quindi di una coupé a quattro posti e quattro porte, con una linea filante e dinamica, ispirata alla mitica Alfa Romeo SZ in particolare per quanto concerne la presenza della coda tronca. La futura vettura del Biscione sarebbe ovviamente un’auto dalle grandi prestazioni. Si vocifera addirittura che la versione Quadrifoglio che sarà la futura top di gamma avrà oltre 1.000 cavalli di potenza e sarà capace di accelerare da 0 a 100 in appena 2 secondi.

A proposito di questa futura vettura del Biscione, di cui presto dovremmo avere conferme importanti, avrebbe anche un’attenzione particolare alla tecnologia e alla connettività, con un sistema multimediale di ultima generazione, un cruscotto digitale, una serie di sistemi di assistenza alla guida e una modalità di guida elettrica. La vettura sarebbe in grado di offrire una guida emozionante e divertente, ma anche confortevole e sicura, grazie alla qualità dei materiali, alla cura dei dettagli e alla dotazione di sicurezza. Qui vi mostriamo uno dei tanti render apparsi sul web ad immaginare quello che sarà il design della nuova Alfa Romeo GTV quando finalmente sarà svelata.