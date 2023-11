Peugeot leader in Italia ad ottobre nel segmento B 100% elettrico e nei veicoli commerciali alla spina

Anche Peugeot, come Alfa Romeo, si giova di ottimi responsi commerciali sul mercato italiano. La casa transalpina, in quota Stellantis come quella del “biscione”, a ottobre ha messo a segno delle performance di rilievo nel Belpaese, guadagnando la prima posizione tra le auto elettriche nel segmento B. Anche nell’ambito dei veicoli commerciali il marchio francese si afferma come leader.

Più in generale, sembra che la clientela italiana apprezzi la gamma fortemente rinnovata del “leone“. Ciò che emerge con maggiore evidenza è però la crescita nel mercato delle auto “alla spina”. Da qui sono giunte notizie positive per il management aziendale.

Come dicevamo, Peugeot è prima nel segmento B elettrico. La e-208 e il nuovo e-2008 (recentemente lanciato) ottengono insieme una quota del 26,6% nel segmento di appartenenza. Spostando il focus sul periodo gennaio-ottobre 2023, il livello cumulato di penetrazione, relativo alla stessa fetta di mercato, si attesta sull’interessante cifra del 30,9%. Un valore che mostra quanto i clienti italiani apprezzino le piccole della casa transalpina.

La strategia di elettrificazione adottata da Peugeot nel 2019 premia, quindi, almeno in termini relativi, ossia come quota di presenza nel segmento “green”. Ora in Francia si guarda oltre. Nelle intenzioni dei vertici aziendali, la gamma del marchio dovrebbe essere composta da veicoli 100% BEV entro il 2030. Il cammino è già avviato.

Nell’anno in corso si è compiuta la totale elettrificazione dei modelli a listino, tra versioni Hybrid, plug-in HYBRID e 100% electric, per aderire meglio ai diversi bisogni della clientela. In questa fase storica, Peugeot può contare su una gamma fortemente rinnovata, grazie anche all’arrivo della nuova 408 (recentemente insignita del “Premio Opinion Leader” dalla giuria di Auto Europa 2024), delle nuove 208 e 308 e del nuovo e-3008.

Sono prodotti con tante innovazioni stilistiche, tecnologiche e qualitative, che esprimono al meglio l’allure del brand. Degna di nota la perfomance commerciale di Peugeot nell’ambito dei veicoli commerciali “alla spina”, con una quota del 16,7% nello specifico segmento. Il primato delle vendite per la casa del “leone”, in questo ambito, va all’Expert.