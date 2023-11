Nuovo Peugeot E-Rifter: il multispazio 100% elettrico si aggiorna

Il nuovo Peugeot E-Rifter, presentato poco fa, si afferma come un baluardo dell’elettrificazione avanzata, incarnando eccellenza e praticità quotidiana per un’ampia clientela. La casa automobilistica francese si impegna ad offrire un’esperienza di guida rinnovata, dove efficienza e tecnologia si sposano con uno stile unico e un’abilità di adattamento a vari stili di vita, sia per attività ricreative che per necessità familiari.

Il marchio francese mette in risalto le qualità intrinseche di questo veicolo multispazio: comfort, spazio e modularità si combinano con equipaggiamenti tecnologici d’avanguardia e un’estetica esterna accattivante, facendo del nuovo E-Rifter un compagno di viaggio irrinunciabile per avventure senza compromessi.

Peugeot E-Rifter: la casa del Leone aggiorna il suo multispazio elettrico

Il design espressivo del nuovo modello a zero emissioni è frutto di un’evoluzione mirata, che incorpora i codici estetici distintivi del marchio di Stellantis, mantenendo allo stesso tempo la muscolosità e solidità originale del veicolo.

La griglia anteriore dinamica, caratterizzata dall’emblematico logo del Leone e l’inconfondibile firma luminosa a tre artigli, esalta l’avventura e la robustezza, ulteriormente enfatizzate da nuove tonalità come il Verde Sirkka e il Blu Kiama.

L’interno rivisitato vede una plancia ergonomica e di alta qualità, basata sul Peugeot i-Cockpit, e si arricchisce di un nuovissimo display touch da 10 pollici. Il comfort è assicurato da sedili in un tessuto grigio chiaro e da un abitacolo illuminato e accogliente, che include l’esclusivo tetto Zenith e numerosi vani portaoggetti.

Il piacere di guida è potenziato da un i-Cockpit altamente tecnologico, con un nuovo quadro strumenti digitale colorato e un grande schermo touch centrale con risoluzione HD. Il volante compatto, rivestito in pelle e riscaldato, integra comandi intuitivi per un’esperienza alla guida senza eguali.

La sicurezza è al centro dell’attenzione con 17 sistemi di aiuto alla guida e un’assistenza al parcheggio migliorata, rendendo il Peugeot E-Rifter 2024 all’avanguardia per una protezione ottimale.

Fino a 320 km di autonomia con una sola ricarica

La versatilità dell’EV è ineguagliabile. Disponibile in versioni da cinque o sette posti e in due lunghezze, offre una modularità eccezionale, con sedili pieghevoli e un ampio volume di carico che si adatta alle più svariate esigenze, da viaggi di piacere a necessità quotidiane.

Il motore 100% elettrico dell’E-Rifter 2024 promette fino a 320 km di autonomia, con prestazioni ottimizzate e tre modalità di guida per adattarsi ad ogni scenario. Il sistema di frenata rigenerativa unico e una pompa di calore aggiornata massimizzano l’efficienza del veicolo.

Le opzioni di ricarica efficiente sono flessibili e adattabili alle infrastrutture disponibili, garantendo tempi di ricarica che si adattano ad ogni esigenza. La connettività è esemplificata da un intuitivo sistema di infotainment gestibile tramite un ampio schermo touch e i comandi vocali, insieme a sistemi Peugeot i-Connect per una connessione senza soluzione di continuità.

Peugeot si impegna a guidare il mercato verso un futuro elettrico e il nuovo Peugeot E-Rifter è un passo significativo verso questo obiettivo. Con l’esperienza del costruttore francese e le prestazioni ecologiche e silenziose, il nuovo modello è una scelta sicura per chi cerca un veicolo che rispetti l’ambiente senza sacrificare il piacere e la comodità della guida quotidiana.

Il lancio è previsto a breve, con preordini che aprono una nuova era per la mobilità versatile ed ecologica. Gli interessati possono recarsi presso le concessionarie Peugeot per scoprire da vicino l’ultimo prodotto a zero emissioni della casa del Leone.