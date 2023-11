Alfa Romeo: aumentano ancora le immatricolazioni in Italia

Alfa Romeo continua la sua crescita come numero di immatricolazioni in Italia. Anche il mese di ottobre concluso da poco è stato davvero positivo per la casa automobilistica del Biscione le cui vendite hanno registrato una crescita del 50 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Per la precisione le auto consegnate il mese scorso dallo storico marchio milanese nel nostro paese sono state oltre 2.450. Da gennaio ad oggi le consegne del brand premium di Stellantis sono raddoppiate e la sua quota di mercato ad ottobre è cresciuta dello 0,7 per cento raggiungendo quota 1,8 per cento.

Continuano a crescere le immatricolazioni di Alfa Romeo in Italia

Alfa Romeo si conferma il brand premium che cresce maggiormente in questo 2023 nel nostro paese. Ancora una volta protagonista di questa cavalcata trionfale è il SUV Tonale che si conferma leader del segmento dei C-SUV premium con una quota di mercato del 6,2 per cento. Da quanto il modello è arrivato sul mercato le vendite del Biscione hanno continuato a crescere. In particolare si segnala l’effetto benefico che sta avendo la messa in vendita dalla versione top di gamma ibrida plug-in con motore da 280 cavalli. In totale Tonale ha venduto in Italia da inizio anno oltre 16 mila unità, un ottimo risultato.

Alfa Romeo Tonale non è l’unico modello a contribuire a questa crescita delle vendite del Biscione. Si registrano ottimi risultati anche per quanto riguarda le altre due auto attualmente presenti nella gamma della casa milanese: la berlina Giulia e il SUV Stelvio. La prima ha visto aumentare le sue vendite del 40 per cento ad ottobre rispetto allo scorso anno aumentando la sua quota di mercato. Stelvio invece si conferma leader nel segmento dei D-SUV con una quota di mercato dell’11,2 per cento, la più alta della sua categoria. Indubbiamente ad entrambi questi modelli ha giovato il debutto ad inizio anno delle versioni Quadrifoglio molto apprezzate dai clienti.