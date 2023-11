Fiat Strada sbarca in Africa e Medio Oriente

Fiat sta rafforzando la sua presenza globale, essendo leader di mercato in tre paesi: Brasile, Turchia e Italia. Nel frattempo, il Marchio sta ampliando il suo raggio d’azione entrando nella regione del Medio Oriente e dell’Africa con il pick-up compatto Fiat Strada, che sarà lanciato in questa regione a partire da novembre 2023. Il lancio del pickup nell’area MEA è un ulteriore passo avanti nell’affermazione di Fiat a livello globale.

Fiat Strada dopo il successo in America Latina arriva anche in Africa e Medio Oriente

Fiat Strada, nato 25 anni fa in Brasile, è un pick-up compatto che ha rivoluzionato il suo segmento e l’intera industria automobilistica nazionale. È diventato il primo e unico pick-up a dominare il mercato brasiliano, e dal 2021 è il veicolo più venduto nel Paese, giocando un ruolo chiave nell’evoluzione del settore automobilistico. Con il lancio della seconda generazione, nel 2020, ha raggiunto un risultato eccezionale superando le 400.000 unità prodotte in circa 3 anni. In totale, dal suo lancio sono state prodotte più di 2 milioni di unità.

La Fiat Strada, con il suo design ispirato alla pluripremiata Fiat Toro, si contraddistingue per la sua audacia e modernità. Pioniere in diversi momenti della sua storia, come l’introduzione della cabina estesa nel 1999, della cabina doppia nel 2009 e della rivoluzionaria terza porta nel 2013, è stata completamente rinnovata nel 2020, offrendo quattro porte e cinque posti. È diventato ancora più affidabile, tecnologico e ha acquisito un nuovo design.

La versatilità di Strada lo rende uno strumento di lavoro sicuro e un sofisticato compagno di viaggio, che incarna modernità, comfort, tecnologia e sicurezza. Promette eccellenza, innovazione e affidabilità nei seguenti mercati: Nigeria, Costa d’Avorio, Camerun, Capo Verde, Guinea-Conakry, Madagascar, Ruanda e Ghana. Ulteriori dettagli tecnici saranno condivisi localmente.

Il successo di questo veicolo non potrebbe essere celebrato meglio che ampliandone la portata. Questa mossa è in linea con la presenza globale di FIAT e il suo impegno nel fornire prodotti che soddisfino le esigenze specifiche dei clienti. Grazie al modello Strada, la principale casa italiana espande quindi la propria presenza in Medio Oriente e in Africa, dove il Marchio si è già affermato come leader di mercato. In Turchia, ad esempio, la FIAT è leader del mercato con la famiglia Tipo, venduta con il nome di Fiat Egea.