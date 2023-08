Fiat Toro 2024 è stato svelato: ecco le principali novità

Il design deciso e l’eccezionale personalità di Fiat Toro sono da sempre motivo di lode. Fin dal suo lancio, il pick-up ha conquistato il cuore dei consumatori brasiliani e il suo successo è stato rafforzato dai numerosi premi nazionali e internazionali che ha ricevuto nel corso della sua storia. Ora, nella linea 2024, il suo pluripremiato design è stato ulteriormente migliorato, con l’introduzione di migliorie che lo rendono ancora più robusto. Inoltre, ci sono novità per tutta la line-up pick-up, che mantiene una gamma completa con una versione per ogni profilo di cliente.

Ecco le novità principali relative a Fiat Toro 2024

All’esterno, il pick-up di Fiat ha guadagnato nuove griglie su tutta la linea e ruote esclusive sulle versioni Ultra e Ranch. All’interno rimane sofisticato e confortevole, con elementi indispensabili come il caricabatterie wireless, il climatizzatore digitale bizona con comando touch screen e il sistema multimediale verticale da 10,1”. “Toro è un modello chiave nel portafoglio Fiat per la sua rilevanza nel riposizionamento del marchio. È leader di mercato nel suo segmento e fondamentale per mantenere Fiat in prima linea nel segmento dei pick-up. Ora, con i cambiamenti della gamma 2024, diventa ancora più completo, attraente e competitivo”, commenta Herlander Zola, vicepresidente senior di Fiat in Sud America.

Una delle versioni top di gamma di Fiat Toro 2024, l’Ultra porta novità come una nuova calandra con esclusivi inserti volumetrici che conferiscono esclusività e robustezza alla versione, oltre a una cornice nera lucida con dettagli rossi sul logo Fiat e sul il fregio decorativo della calandra, la linea frontale sopra il paraurti anteriore. La nuova proposta per gli esterni crea una perfetta armonia con le cuciture dei sedili in rosso, esclusive di questa versione. Inoltre, le nuove ruote che aggiungono un tocco di raffinatezza e modernità all’insieme completano il look, mantenendo l’eleganza del colore nero, con telaio però diamantato, esclusivo per i pneumatici Off-Road della versione Ultra.

Un’altra versione top di gamma, il Ranch ha guadagnato ancora più esclusività. Ha ricevuto una nuova griglia con dettagli in bronzo (premium brown) sul fregio decorativo, che conferisce un aspetto unico e raffinato, e presenta un design con inserti volumetrici che garantiscono maggiore robustezza e stile. A proposito, questa novità si combina perfettamente con gli esclusivi sedili marroni della versione. Per completare, ora dispone di nuovi cerchi diamantati da 18” che ne impreziosiscono ulteriormente il look.

La versione Volcano, sia in versione flex che diesel, ha ora la connettività di serie, uscendo dalla fabbrica con Fiat Connect////Me, la piattaforma di servizi connessi del brand, che offre funzionalità come wi-fi, operazioni da remoto, informazioni sul veicolo, posizione, navigazione, assistenti di chiamata e molto altro. La versione dispone anche di una nuova calandra cromata di serie e di nuovi parafanghi ruota . Per completare, in Volcano Flex, l’opzione con Design Black ottiene ora una calandra in nero lucido, oltre agli elementi oscurati che già fanno del pack un successo (ruote nere, logo fiat oscurato e interni oscurati).

Elevando il livello di sofisticatezza e tecnologia della versione, Freedom offre ora Fiat Connect////Me con navigatore a bordo come optional. Oltre, ovviamente, a apportare modifiche estetiche, come una nuova griglia nera lucida, il logo Fiat cromato e parafanghi delle ruote aggiornati. Anche la versione entry ha delle novità. Ora, l’Endurance presenta una nuova griglia nera opaca, il logo Fiat cromato e nuovi parafanghi delle ruote, che assicurano ancora più stile. In questa configurazione non ci sono opzioni.

Toro offre due opzioni di motore. Monta il Turbo 270 Flex, il turbo flex più moderno, potente e dalla coppia più elevata prodotto in Brasile da 185 CV e 270 Nm insieme al cambio a 6 marce e al motore turbodiesel 2.0 16V combinato da 357 Nm di coppia (MultiJet II) sofisticata ed efficiente trasmissione automatica a 9 velocità all’avanguardia e trazione 4×4. Il pickup mantiene l’essenza che lo ha reso così popolare tra i brasiliani. La sua versatilità rimane intatta e le dimensioni del Toro rimangono le stesse per tutte le versioni: 4.945 mm di lunghezza, 1.845 mm di larghezza e 1.678 mm di altezza. Per finire, dispone anche di luci di guida full LED e DRL con identità Toro, cerchi fino a 18” e sedili in pelle con regolazione elettrica.

È interessante notare che Toro è un vero pick-up: pronto per qualsiasi carico. La sua espressiva benna da 937 litri è in grado di trasportare fino a 750 kg nelle versioni flex-fuel e 1 tonnellata nelle versioni diesel , oltre a 400 kg di traino. Ha anche una sospensione posteriore Multilink, la più robusta e confortevole del segmento. Inoltre l’apertura bipartita del secchio assicura maggiore praticità nell’uso quotidiano, ergonomia e zero sforzi.